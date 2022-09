Burkina Faso: Soutien aux personnes vulnérables - L'Arabie Saoudite offre 40 tonnes de dattes

Le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a reçu, le lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou, 40 tonnes de dattes alimentaires offertes par le Royaume d'Arabie Saoudite destinées aux personnes vulnérables.

Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire, humanitaire et alimentaire sans précédent. Pour soutenir le gouvernement burkinabè dans ses efforts de prise en charge alimentaire des personnes vulnérables, le Royaume d'Arabie Saoudite a offert 40 tonnes de dattes alimentaires. Le don a été remis au ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, le lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou. Selon le directeur de cabinet du ministre en charge de la solidarité nationale, Boris Edson Yaméogo, ce don est destiné aux nécessiteux et aux déplacés internes.

Pour lui, les dattes alimentaires vont contribuer à améliorer la situation nutritionnelle des ménages qui sont dans le besoin estimés à plus de trois millions. Il a précisé qu'après la réception des dattes, la répartition se fera dans les 45 provinces du pays. A l'en croire, à travers les fiches de répartition qui se trouvent au niveau des structures en charge de l'action sociale et des autres partenaires, les 2 000 cartons de dattes vont être distribués à la population cible afin d'éviter d'éventuels détournements. Boris Edson Yaméogo a laissé entendre que ce don est un geste de solidarité qui participe au raffermissement des liens entre les deux peuples.

" Cela nous enseigne que nous devons tisser des valeurs de fraternité à l'international et même au niveau national, car donner et recevoir consolident la cohésion sociale, la paix et le développement d'une nation ", a-t-il soutenu. Pour ce faire, il a traduit la reconnaissance du département en charge de la solidarité nationale au donateur et a pris l'engagement de veiller à ce que le don soit remis aux personnes cibles. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Mohamed Aljohani, le présent don vient confirmer l'intérêt que son pays accorde à la consolidation de la coopération bilatérale pour le bien-être des populations. Il a, par ailleurs, souhaité le retour de la paix dans le pays des Hommes intègres.