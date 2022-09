Cote d'Ivoire: Lutte contre la fragilité dans les régions frontalières- Un programme pour 400 000 jeunes bientôt répliqué

Le Programme social du gouvernement (Psgouv2) qui vise 400 000 jeunes et la formation de 10 000 maîtres artisans sera bientôt une réalité dans la Région du Poro(Nord ) de la Côte d’ivoire. Ce programme porte sur La formation/insertion aux métiers de la grande distribution d’une part, et la construction de champs et fermes écoles (pour les cultures hors sol) et de garages écoles pour former les mécaniciens d’autre part. Sans oublier leurs apprentis aux nouvelles technologies concernant les voitures électroniques sont trois projets en phase pilote que le Programme social du gouvernement (Psgouv2) entend répliquer dans les régions frontalières du Nord au profit des jeunes âgés de 18 à 40 ans. L’information est rapportée par le Cicg.

Aussi, cette source gouvernementale ajoute que le Psgouv 2 prévoit également le financement d'Activités génératrices de revenus (Agr), des Travaux à haute Intensité de main d'œuvre (Thimo) pour tous les jeunes âgés de 18 à 40 ans ayant une qualification ou pas et l'opération Permis de conduire pour tous les jeunes des régions du Nord.

Toutes ces annonces ont été faites par l'assistante du coordonnateur général du Psgouv, Mireille Desquith, le lundi 05 septembre 2022, lors d'un exposé sur les opportunités offertes aux jeunes des six régions frontalières du Nord (Poro, Folon, Kabadougou, Bagoué, Tchologo et Bounkani), dans le cadre de cet autre volet dudit programme. Mais avant, M. Non Karna Coulibaly, Coordonnateur général du Psgouv a fait a présenté les activités dudit programme dans les six régions frontalières du Nord de la Côte d’Ivoire.

C’était en présence des autorités préfectorales, élus locaux, Ong et jeunes de la région du Poro. Belle tribune pour Mireille Desquith d’indiquer que les trois projets en phase pilote se déroulent bien. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'école de la deuxième chance, un programme de formation de masse élaboré par le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage pour absorber, de manière durable, l'important vivier de personnes en quête d'emploi. Elle a précisé également que pour bénéficier des projets agricoles, les jeunes concernés doivent être réunis en association ou en coopérative.

Le jeune Simon Soro, conseiller en gestion agricole, ayant pris part à l'atelier, a félicité les responsables du Psgouv pour ces opportunités d'insertion des jeunes du Nord. Toutefois, il a souhaité « qu'en plus des projets agricoles en association exigés, les projets agricoles individuels soient financés ».

La région du Poro est la première étape d'un périple qui conduira la délégation du Psgouv à Minignan, Odienné, Boundiali, Ferké et Bouna. Et à chaque étape, un exposé sera fait sur le thème "Le Programme social du gouvernement (Psgouv 2) et les actions pour le renforcement de la stabilité dans les zones Nord de la Côte d'Ivoire".