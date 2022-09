Afrique: L'envoyé de l'ONU salue les efforts du Soudan pour parvenir à la paix au S-Soudan

Khartoum — Le ministre de la Défense, le lieutenant-général Yassin Ibrahim, a reçu lundi dans son bureau l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan du Sud, Nicholas Haysom, et a affirmé l'importance des relations historiques entre le Soudan et le Soudan du Sud dans les domaines militaire et de la défense pour maintenir la sécurité et la stabilité dans les deux pays frères et compléter les efforts des dirigeants des deux pays pour parvenir à la paix, à la stabilité et au développement.

Le ministre de la Défense a évoqué le rôle du Soudan en tant que chef de l'organisation IGAD dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans l'État du Soudan du Sud, et l'importance des efforts régionaux et internationaux concertés pour soutenir la stabilité dans la République du Soudan du Sud en prolongeant la période de mise en œuvre. de l'accord de règlement du conflit et de la feuille de route correspondante.

Il a également souligné le rôle central de la mission des Nations Unies dans la mobilisation des donateurs et des partisans internationaux pour soutenir la mise en œuvre de l'accord.

Pour sa part, l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Soudan du Sud a salué les efforts du Soudan pour parvenir à la stabilité au Soudan du Sud et a apprécié ce qui avait été fait dans le domaine de l'unification du commandement des forces ainsi que pour faire avancer le processus de paix et diplômé du premier groupe de forces conjointes, soulignant la nécessité de redoubler d'efforts de la part du Soudan, en sa qualité de chef de l'IGAD dans sa session en cours et de garant de l'accord, pour achever l'accord de règlement des différends revitalisé.

Il a déclaré que les Nations Unies s'efforceraient de fournir les ressources nécessaires pour soutenir l'État du Soudan du Sud.

Le ministre de la Défense a souligné que le Soudan n'épargnera aucun effort pour renforcer la stabilité au Soudan du Sud, qui fait partie intégrante de la stabilité du Soudan.