Sénégal: Forum sur l'orientation et l'insertion professionnelle - Promouvoir le capital humain pour résorber le taux de chômage à Kédougou

En présidant vendredi dernier le forum sur l'orientation et l'insertion professionnelle, l'adjoint au préfet du département de Kédougou Pape Omar Faye a révélé que malgré ses importantes ressources naturelles et minières, Kédougou affiche un taux de chômage de 25%.

Toutefois, " ce taux pourrait être comblé par le développement du capital humain qui est au cœur des politiques publiques ".

KEDOUGOU-À l'ouverture des travaux, l'adjoint au préfet du département de Kédougou Pape Omar Faye a tenu à souligner le paradoxe qui existe entre les potentialités de Kédougou et le taux de chômage noté dans le département. Ainsi, " ce département, malgré ses importantes ressources naturelles et minières, affiche un taux de chômage de 25%. Ce taux pourrait être comblé par le développement du capital humain qui est au cœur des politiques publiques comme en attestent le plan Sénégal émergent et le plan d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence " a-t-il indiqué.

Réagissant à la tenue de ce forum, le représentant du service national d'orientation professionnel Ababacar Sadikh Traoré a déclaré qu'il est en vérité un cadre pour procéder à la clôture des vacances découvertes- métiers. " La philosophie c'est de permettre au jeune d'exercer, de manipuler et de réaliser des travaux spécifiques en relation avec un métier. Ainsi à Kédougou, les 20 élèves pensionnaires ont eu à participer à un certain nombre d'activités parmi lesquelles, il y a un atelier pratique en électricité, des exercices d'évaluation de potentiels débouchant sur des bilans de compétences, un début d'initiation en diagnostic automobile, des classes de chant et de visites touristiques " a-t-il expliqué.

Quant aux élus locaux, ils n'ont pas manqué de souligner l'intérêt que leurs institutions accordent à l'éducation et à la formation en raison de leur impact sur le développement économique et social. " Des initiatives sont prises par le maire pour faciliter l'insertion des jeunes, à l'image des financements octroyés et la mise sur pied d'un bureau local pour l'éducation et la formation " a appuyé l'adjoint au maire de la commune de Kédougou.

Pour sa part, en Introduisant une communication sur l'importance des compétences de vie dans l'élaboration du projet personnel, Mme Seynabou Seck Cissé psychologue-conseillère a incité les femmes à adopter des comportements propices à l'épargne mais aussi, à promouvoir l'investissement tout en évitant le gaspillage dans les cérémonies familiales, et à entretenir un business rentable.

Son collègue Malick Sarr, psychologue-conseiller au centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kédougou a lui fait comprendre que les jeunes doivent avoir une démarche expérientielle et aller vers les structures d'accompagnement.

Tout compte fait, les représentants des élèves et les parents ont salué l'initiative et suggéré son élargissement à travers la durée, tout en faisant bénéficier cette initiative à plus de participants.