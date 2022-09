Afrique: Le ministre des AE dirigera la délégation soudanaise aux réunions du Conseil de la LA

Khartoum — Le Soudan participera à la réunion périodique du Conseil ministériel de la Ligue arabe qui débutera mardi au Caire, avec une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Saddiq.

Dans une déclaration à la SUNA, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la réunion abordera un certain nombre de questions, notamment l'initiative koweïtienne pour parvenir à la sécurité alimentaire arabe, la tenue du prochain sommet arabe en Algérie début novembre prochain, et d'autres questions telles que le soutien à la cause palestinienne et la solidarité avec le peuple palestinien et les problèmes de conflits au sein du monde arabe et travaillant à les régler et à les résoudre.

Il a déclaré que la réunion verrait le transfert de la présidence du conseil ministériel du Liban à la Libye.

Il a ajouté que le Soudan présentera un projet de résolution pour le soutenir face aux défis.