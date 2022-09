Ile Maurice: Cyclisme - Le DTN Trevor Court confiant de disposer d'une sélection compétitive

Le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court et la commission technique de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), ont finalisé leur choix concernant la composition de la sélection pour le Tour de la Réunion. Cette Team MCB-Maurice sera composée de Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Hanson Matombé et Thibault d'Unienville.

Christopher Lagane sera le chef de file de l'équipe en toute logique. Le sociétaire du Faucon Flacq SC montre ces dernières semaines une forme impressionnante. Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond sont également dans de très bonnes dispositions. Hanson Matombé qui a eu l'opportunité de rouler en Europe pendant de longues semaines jouit aussi d'une forme très appréciable. Quant à Thibault d'Unienville, il revient d'un séjour en France ou il a pris part à quelques courses et effectué un stage dans les Alpes. Le coureur retrouve la sélection après avoir du renoncer aux championnats d'Afrique en mars dernier en raison d'une fracture du poignet.

L'objectif sera de gagner le Tour

"Tous les coureurs choisis pour faire partie de la sélection ont eu une bonne préparation. Christopher (Lagane) et Alexandre (Mayer) ont eu deux ou trois grosses semaines d'entraînement pour être en mesure de bien terminer la saison, Hanson Matombé a pris part à des courses en France et en Suisse récemment tandis que Thibault d'Unienville revient de France ou il a eu une bonne préparation avec notamment des ascensions du Mont Ventoux, célèbre col du Tour de France. Aurélien de Comarmond, pour sa part, fera le Cape Pioneer, course de VTT d'une semaine en Afrique du Sud (4-10 septembre). La motivation est grande chez tous nos coureurs", assure Trevor Court.

Le technicien sud-africain est conscient que le niveau sera relevé à l'Île sœur mais demeure confiant que ses protégés peuvent briller. "Il y aura de bons coureurs français sur le Tour mais notre objectif sera de gagner. Je pense que Christopher (Lagane) est très fort en ce moment et qu'il est peut-être dans la meilleure forme de sa vie. On verra bien comment les choses se passent là-bas", ajoute Trevor Court.

Le Tour de la Réunion se tient du samedi 17 au dimanche 25 septembre. Il débute avec un prologue par équipes au Port et neuf étapes suivront. A noter qu'outre Trevor Court, le mécanicien Mervyn Bignoux et la physiothérapeute Bindia Choony accompagneront aussi la sélection.

Les étapes

Samedi 17 septembre : Prologue par équipes (Le Port)

Dimanche 18 septembre : 1ère étape (Le Port-Saint Paul)

Lundi 19 septembre : 2e étape (L'Etang Salé-L'Etang Salé)

Mardi 20 septembre : 3e étape (Petite Île-Petite Île)

Mercredi 21 septembre : 4e étape (Le Tampon-Le Tampon)

Jeudi 22 septembre : 5e étape (Saint Denis-Sainte Rose)

Vendredi 23 septembre : 6e étape (Bras Panon-Sainte Suzanne)

Samedi 24 septembre : 7e étape (contre-la-montre individuel à Bras Panon)

8e étape (Sainte Suzanne-Le Colorado)

Dimanche 25 septembre: 9e étape (Circuit au Port)

Trois féminines en action, pas de budget pour les cadets

Trois Mauriciennes seront engagées dans le Tour féminin qui se déroulera parallèlement au Tour de la Réunion, les "Elles du Tour". Cette sélection se compose d'Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse et Célia Halbwachs. Par contre, la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) dit ne pas pouvoir financer le déplacement d'une sélection de cadets pour le Tour des Jeunes, en raison d'un manque de fonds.

Le président du comité organisateur du Tour de la Réunion, Michel Bénard, avait lancé, en juillet, une invitation aux Académies Safire à l'intention d'une équipe de 5 cadets et 2 encadrants. Toutefois, les frais d'hébergement, de restauration et d'engagement de même que les billets d'avion devaient être à la charge de la partie mauricienne. "Il est vrai qu'il y a eu une invitation pour une équipe de cadets mais nous n'avons pas le budget qui s'élève à plus de Rs 300,000. Nous avons, par contre, aidé la sélection de trois filles pour leur participation à hauteur de Rs 30,000.

La FMC a pris la décision d'envoyer une équipe de cadets une fois par an à la Réunion. Or, en mai il y a eu la participation au Tour de l'Ouest. Nous voulons donner la chance au prochain groupe de cadets de faire le déplacement l'année prochaine. Il faut comprendre que nous n'avons pas un budget illimité.

Nous avons d'autres priorités. Notre budget n'a pas augmenté mais par contre, les coûts ont pris l'ascenseur avec l'inflation. Si Safire trouvaient d'autres sources de financement, nous n'aurions rien eu contre. S'agissant des trois filles, la FMC ne finance que les billets d'avion. Les autres frais seront à leur charge", explique Michel Mayer, président de la FMC.

La course féminine, Les Elles du Tour, se déroulera sur cinq étapes.

Le programme des "Elles du Tour"

1ere étape : Contre-la-montre individuel (Le Port)

2e étape : Le Port-Saint Paul

3e étape : Le Tampon-Le Tampon

4e étape : Contre-la-montre individuel à Bras Panon

5e étape : Circuit au Port