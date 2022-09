Afrique: " Le futur est à nous " - La nouvelle sensation africaine de canal +

A partir du 05 septembre, les abonnés Canal + vont déguster une toute nouvelle série télévisée:" Le futur est à nous " c'est le titre de cette dernière qui raconte Une histoire digne d'intérêt.

Histoire dont le public de Douala a pu avoir un avant goût jeudi 1er septembre lors de l'avant-première à Canal olympia.

Ici ,Aby, une jeune sénégalaise, atterrit à Abidjan afin de découvrir la Côte d'Ivoire, avec son mari ivoirien Henri et leur fils Milel âgé de 15 ans. Henri est anxieux, il espère ne pas croiser sa famille qu'il prétend être dangereuse. Quelques heures après leur arrivée, Henri se rend à un mystérieux rendez-vous dont il ne reviendra jamais. Son corps est retrouvé sans vie le lendemain. Contrairement aux conclusions de la police, Aby est convaincue qu'il ne s'agit pas d'une crise cardiaque. Et si la dangereuse famille d'Henri était responsable de sa mort ?

Seule avec son fils dans une ville qu'elle ne connait pas, Aby fait la rencontre d'Ayile, un gabonais féru d'enquêtes qui lui offre son aide pour découvrir la vérité sur la mort d'Henri. Grâce au soutien d'Ayile, Aby retrouve le clan Konan et l'hôtel qui leur appartient, mais surtout, elle découvre qu'Henri avait un frère jumeau : Paul. Forte de ses talents de journaliste, Aby prend une fausse identité et prétend être une cliente de l'hôtel pour s'introduire dans cette famille et les observer au plus près. Mais elle est loin d'imaginer quels terribles secrets elle va déterrer... deja passionnant !!!

Pour ses producteurs, la série est une grande fierté car Réunir autant de scénaristes, réalisateurs, acteurs et techniciens les conforte dans leur vision d'une Afrique créative, innovante et appelée à jouer les premiers rôles dans l'audiovisuel mondial. Fabrice Faux , le directeur des contenus international chez canal + dira à ce propos : " je tiens à remercier chaleureusement tous les talents réunis par cette série pour le magnifique travail accompli et pour tout ce qu'ils vont faire vivre à nos téléspectateurs "

Il faut noter que la série tire ses origines d'une rencontre en 2019 entre Samantha Biffot et Olivier Szulzynger, créateur d' "UN SI GRAND SOLEIL", une des fictions quotidiennes les plus populaires en France. L'idée d'un projet de feuilleton quotidien pour international a tout de suite été évoquée et les enjeux d'un tel format ont rapidement conquis l'ensemble des équipes.

Fabrice Faux s'émerveille à l'idée que cette production soit Une grande première pour Canal + qui propose une série quotidienne en access prime time sous le label Canal + Original sur Canal+ Pop, la chaîne accessible au plus grand nombre de nos abonnés à cette entreprise.

Le feuilleton rassemble une quinzaine de personnages, tous uniques par leurs personnalités, leur parcours ou leurs âges auxquels le public pourra s'identifier. " C'est avec plaisir qu'on y retrouve des acteurs et actrices qui nous ont déjà fait vibrer sur nos antennes ", indique le directeur des chaînes et contenus international chez Canal+.