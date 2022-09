Congo-Kinshasa: Kabare - Le jeune leader Claude Nashoko prêche le renouvellement de la classe politique congolaise

Se confiant à La Prospérité ce samedi 03 septembre 2022, le jeune leader Claude Nashoko a fait savoir que lors de sa récente descente dans le territoire de Kabare, dans le groupement Irambi Katana au Sud-Kivu il a prêché à plusieurs couches de la population sur le renouvellement de la classe politique en RDC.

A l'en croire, en ce moment où la RDC est dans le processus électoral, il est plus qu'important de voir comment préparer plus d'une personne sur le renouvellement de la classe politique étant donné que pour les élections antérieures, le peuple est sorti perdant car n'ayant pas bien voté.

"Très touché du malheur qui touche notre peuple pas seulement de mon Kabare natal, la population de l'Est de notre pays souffre des affres de la guerre depuis plus de deux décennies sans qu'aucune solution ne soit pas trouvée et cela malgré le changement de régime. Lors de notre communion avec la population de Kabare qui est venue écouter notre message, nous avons dit à plus de 300 personnes qu'il est plus que temps de renouveler notre classe politique afin de voir comment les richesses gigantesques qui se trouvent dans notre sol et sous-sol soient bénéfiques pour chaque congolais.

Les politiciens de notre pays doivent comprendre que notre peuple n'est plus naïf et va pouvoir punir ceux qui ne sont pas rendus utiles vis à vis du souverain primaire qui lui a donné le pouvoir. A la population, nous l'avons aussi dit de coter chaque élu par rapport à ces œuvres, ce qui peux faire à ce qu'il soit reconduit où rejeté ", a déclaré Claude Nashoko. D'après ce dernier, un vrai représentant du peuple et celui qui mérite la confiance de la population avant d'être envoyé à l'hémicycle ; c'est celui qui connait les vrais problèmes de sa base. " Après avoir été élu, il revient auprès de sa base dans le cadre des vacances parlementaires, pour recueillir une fois de plus les problèmes de son fief afin de voir comment trouver certaines solutions", a-t-il conclu.