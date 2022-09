Congo-Kinshasa: Service !

Conduit à la prison centrale de Makala le 10 août dernier, après sa troisième audition au parquet général près la cour de cassation, Kabund est poursuivi suite aux propos "injurieux et diffamatoires" tenus lors de son point presse du 18 juillet dernier à l'endroit des institutions du pays. Le 12 août 2022, la cour de cassation a notifié aux autorités de la prison centrale de Makala sur son assignation en résidence surveillée.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Mystère. Personne ne sait s'il va regagner sa maison de sitôt. L'incertitude plane. Adulé hier, aujourd'hui, Kabund est l'ombre de lui-même. De makala où il se trouve, ses symphatisants ont battu le macadam pour reclamer sa libération immédiate et sans condition. Les juges ont décidé de renvoyer la suite du jugement jusqu'au 12 septembre prochain, afin de permettre à l'accusé de prendre connaissance de tous les contours de son dossier et revenir répondre à tous les chefs d'accusation portés à son encontre. Le leader de l'Alliance pour le changement est donc rentré dans sa cellule au niveau de la prison central de Makala où il est depuis le 10 août dernier.

Sur l'exécution de la décision d'assignation à résidence surveillée dont est bénéficiaire l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministère public a dévoilé la raison qui retarde la mise en œuvre de cette décision. Selon lui, une lettre a été transmise au gouvernement pour chercher une maison ou un appartement pouvant servir cette assignation. Il souligne que Jean-Marc Kabund ne peut être assigné à résidence surveillée chez lui, à Limete, parce ce dernier y héberge toute une milice.

A-t-il des preuves ? Telle est la grande question. Qu'à cela ne tienne, en politique, tout va vite. Les héros d'hier peuvent être des zéros d'aujourd'hui et vice-versa. Le tout puissant d'aujourd'hui peut devenir impuissant demain. Dans tous les cas, le plus important est de servir le peuple et non se servir à bon escient laissant le peuple croupir. Tout passe vite en politique. D'où, un seule mot, un seul verbe : servir et non se servir.La Pros.