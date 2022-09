Congo-Kinshasa: Pierre Yuma Risasi aux motards - C'est au gouvernement de tout faire pour le départ de la MONUSCO en RDC

Depuis le début des manifestations anti Monusco dans les provinces du Nord-Kivu et en Ituri, quelques dérapages ont été signalés venant des taximan motos qui ont l'habitude de brutaliser le convoi de la force onusienne.

Se confiant à notre rédaction ce samedi 03 septembre 2022, Pierre Yuma Risasi président de l'association Nationale des motards du Congo ASNAMOC en sigle, section ville de Goma a tenu à appeler les taximan motos à la retenue vis-à-vis de la force onusienne qui est présente au Congo-Kinshasa sur invitation du gouvernement et il appartient à l'exécutif de rompre ce contrat.

"Depuis le début des manifestations anti Monusco, notre pays a enregistré assez des pertes sur beaucoup des plans, ce qui est regrettable ", dit-il.

Et d'ajouter : " Depuis un certain temps, il s'observe un phénomène selon lequel, quand un véhicule de la Monusco circule au chef-lieu de la province du Nord-Kivu, certains motards poursuivent cet engin roulant en klaxonnant, allumant des lampes et quelques fois arrivent même à quelques actes de vandalisme, ce qui n'est pas bon. Les taximan motos de l'ASNAMOC doivent se rappeler que notre devise est la sagesse et nous devons nous en servir pour éviter les dommages et notre travail est de transporter les personnes sur nos motos ".

A titre de rappel, la Monusco ne s'est pas invitée chez nous, c'est notre gouvernement qui l'a appelé venir en RDC dans le but de l'aider à la sécurisation surtout dans sa partie orientale déchirée par les guerres en répétition. Il appartient alors à l'exécutif qui a signé un contrat avec la Monusco de voir comment résilier le partenariat car peu des congolais sont au courant du contenu de ce contrat d'où la nécessité d'adresser au gouvernement via les parlementaires que nous avons élu de la nécessité du départ de la force onusienne et non de s'attaquer à ces engins, locaux qui sont inviolables.

Avec d'autres associations des motards, nous nous engageons à poursuivre avec les séances de sensibilisation chez les taximan motos, car les actes de vandalisme continuent à se faire voir, nous allons enregistrer d'autres morts de même que chez les casques bleus ".