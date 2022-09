Congo-Kinshasa: 2ième édition du FIFAF - Les femmes appelée à s'auto examiner à fin de relever le défis

Il s'est ouvert ce, lundi 05 aout 2022, au palais du peuple la 2ième édition du Forum International de la Femme Africaine (FIFAF). C'est dans la salle de spectacle du palais du peuple que cette 2ième édition s'est ouverte sous le thème, " le développement personnel et les richesses communes base d'une économie africaine résiliente ". Cette assise de grande envergure qui rassemble les différentes femmes Africaines et celles de la diaspora, ira du 5 au 7 septembre 2022.

Ce rendez-vous des femmes bâtissantes, a connut un bon nombre des panelistes pour son ouverture. Parmi tant d'eux, il y'a eu également l'intervention de Mme Bernadette Shongo, qui a parlée sur l'entrepreneuriat féminin, une thématique liée sensiblement à l'objet du jour.

Cependant, dans son mot de circonstance, la coordonatrice régionale du FIFAF, Dorcas Nancy Mbombo, en a appelée à l'éveil et prise des consciences dans le chef des femmes africaines, a saluée la bravoure de femmes qui ose, notamment, elle a lancée un appel au chef de l'Etat, l'appelant à collaborer avec les femmes du FIFAF.

Rehaussant de sa présence à ces assises, la ministre près le chef de l'Etat, Mme Nana Kiumba, a salué l'action de la FIFAF et a notamment lancée un message fort de prise de conscience par la jeunesse féminine. De sa part, la ministre du genre famille et enfant, Gisèle Ndaya, avait donnée son discours pour lancer l'ouverture de cette 2ième édition du FIFAF.

C'est peu juste après le discours de Gisèle Ndaya, qu'une visite sous la conduite de la coordonatrice régionale du FIFAF et de son comité a été donnée aux différentes autorités pour découvrir les différentes expositions des femmes entrepreneuses.

Se confiant à la presse, Dorcas Mbombo est revenu sur l'essentiel de cette activité, " dans le cadre de la vision du FIFAF qui est celle de militer pour que les femmes puisses participer à la gestion de la chose publique, nous avons choisis ce theme pour pousser la femme à s'auto examiner, pour pousser la femme à vouloir se développer elle même d'abord, et après faire asseoir son leadership ", signifie-t-elle.

D'autres parts, elle a jubilée pour la réussite de cette deuxième édition. " Pour cette première journée, je dirais, mes impressions son bonne, les femmes ont participée, les autorités, notre ministre du genre famille et enfant, est venue, notre ministre près le chef de l'Etat, et nous avons eu l'honneur de recevoir, madame la directrice adjointe du cabinet du chef de l'Etat et plusieurs secrétaires généraux et nous sommes satisfaites pour cette deuxième édition ", a-t-elle fait savoir, et de continuer, " La particularité est que, nous l'avons organisé dans un cadre officiel, au palais du peuple, le siège des institutions, ce n'est pas peu. C'est-à-dire que, les autorités de notre pays comptent aussi sur le programme FIFAF, c'est vraiment quelque chose de grand pour nous et de fierté ", a-t-elle fait remarquer.

Par ailleurs elle a lancée un appel aux femmes de toujours osée. " Je demanderais aux femmes de toujours osée ce qu'on est entrain de nous dire, faisons le premier pas, et le reste viendra ", renchérit-elle.