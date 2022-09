Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2022 - 2023 / Kinshasa - Reprise effective des cours au Collège Elikya

La rentrée scolaire était effective dans la ville-province de Kinshasa ce 05 septembre 2022. C'est le cas du collège Elikya, dans la commune de la Gombe, où les élèves sont satisfaits de la reprise de cours après plusieurs mois de vacances. Des enseignants ont répondu à leur devoir et ont dispensé les enseignements, juste après le lancement par le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Dans son mot d'ouverture de l'année scolaire 2022 -2023, le ministre de l'enseignement primaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a demandé aux opérateurs pédagogiques de s'engager dans la recherche de l'excellence et de concrétiser, chacun dans son domaine d'expertise, la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dresser au cœur de l'Afrique, un système éducatif résilient, inclusif et de qualité, susceptible de promouvoir le développement de notre cher et beau pays. Sur ce, le patron de l'EPST a profité de cette occasion propice pour inviter les acteurs et partenaires éducatifs au respect des engagements pris lors des travaux de la commission paritaire Gouvernement -banc syndical afin que le calendrier scolaire soit respecté.

"Certes, tout n'est pas encore rose, mais grâce aux assises de la commission paritaire gouvernement -banc syndical, une feuille de route et un échéancier ont été élaborés prenant en compte toutes les résolutions non encore entièrement exécutées.(... ), j'invite tous les acteurs et partenaires éducatifs au respect des engagements pris afin que le calendrier scolaire soit réellement respecté ", a-t-il déclaré , avant même de souligner que les parents doivent veiller à l'apprentissage de leurs enfants

Heureux d'avoir repris le chemin de l'école, des élèves n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. " Pour ce premier jour de la reprise de cours, les activités se sont bien déroulées, les professeurs ont répondu présent et les élèves également. Un engouement était au rendez-vous au sein de notre enceinte surtout du passage du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba pour le lancement de l'année dont je salut en passant ", a-t-il relevé un élève du collège Elikya.