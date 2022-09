Congo-Kinshasa: Enrôlement, identification et recensement de la population - Sama Lukonde évalue de l'évolution des travaux

Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui, ce samedi 3 septembre 2022, à la Primature, le Comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification, et de recensement en vue de faire le point sur l'évolution de ces travaux d'envergure nationale. Les ministères sectoriels et tous les services impliqués, qui ont activement pris part à cette séance de travail, ont salué l'évolution fameuse de ce processus, où il est noté pratiquement la fin des opérations de cartographie au niveau de la CENI et sa mise à la disposition de l'ONIP et de l'INS.

Une bonne nouvelle, car le temps est gagné et les moyens financiers épargnés. Christian Mwando, Ministre d'Etat - Ministre du Plan, a fait le compte-rendu de cette réunion devant la presse locale présente à cette rencontre.

" Nous avons eu la réunion du comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification, et de recensement. Il était question que l'on fasse le point sur l'évolution de ces travaux. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée.

Cette cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'INS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Ces opérations sont celles d'enrôlement et d'identification. Elles vont se faire normalement au même moment avec les récépissés.

Mais, le moteur, ce sera la CENI, qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériels qui seront mis à sa disposition, lorsque la CENI aura terminé certaines de ses opérations, pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement. Ceux qui avaient cru que la mutualisation de ces opérations retarderait les élections, s'étaient trompés dans la mesure où le rythme est fixé par la CENI. Pour l'heure, la collaboration est dans les meilleures des conditions ", a-t-il souligné.