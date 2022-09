Congo-Kinshasa: Lancé par Sama Lukonde à Yangambi / Pre-Cop 27 - Un pari gagné sous le pilotage de la VPM Eve Bazaïba

Pendant trois jours, soit du 05 au 07 septembre 2022, plusieurs scientifiques venus de différents pays cogitent autour des préparatifs de la COP 27 qui réunira les Etats parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). C'est le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a lancé ces travaux, au nom du Chef de l'Etat, dans la province de la Tshopo, plus précisément à Yangambi.

"Comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré la République démocratique du Congo comme étant pays-solution sur les questions du climat et de l'environnement. Dans ce même élan, nous nous sommes engagés dans le cadre de la préparation de la COP 27 à avoir et accueillir ici tous les scientifiques par rapport à la Pré-COP 27 et c'est ici à Yangambi, au cœur de ce dispositif environnemental, que nous avons choisi de tenir ces réunions. Et donc, je suis venu ici à Kisangani dans la province de la Tshopo pour faire le lancement de ces travaux", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter qu'à travers cette rencontre, la République démocratique du Congo revendique toujours son rôle de "Pays-solution" dans les questions du réchauffement climatique.

"Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver dans les jours qui viennent. Dans ce positionnement, nous allons accueillir ici en RDC les travaux préparatoires de la COP27 en collaboration avec l'Egypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques.

Et ici, il y a une idée que je considère très originale de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le cadre d'effectuer leur travail", a relevé Sama Lukonde.

Il y a lieu de préciser que lesdits travaux de la Pre-Cop 27 sont pilotés par la Vice-primature de l'Environnement et Développement durable, sous la houlette de la VPM Eve Bazaïba, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique.

Pour la Vice-Primature de l'Environnement et Développement durable, c'est un pari gagné. Eve Bazaïba était bien présente lors de la visite du Chef du gouvernement. Sans nul doute, son ministère a appuyé les techniciens de la Construction navale du Congo dans la tâche ardue de rénover les deux barges, Basonge et Babwari qui vont servir de logement à tous les scientifiques invités à ces travaux.

La détermination

La RDC veut récupérer son leadership climatique et environnemental dans le Bassin du Congo, l'Afrique et le monde, avec ses forêts qui séquestrent plus de 24,5 gigatonnes de CO2 par jour, sa biodiversité, son eau douce, soit 67% des eaux totales du Bassin du Congo et ses minerais stratégiques.

Comme elle a toujours dit, la patronne de l'Environnement congolais tient à concrétiser la signification de la "RDC pays-solution" en trois choses : d'abord, le pays est conscient des enjeux du climat autour de ses ressources naturelles. Ensuite, le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. Et, enfin, la RDC réclame une compensation équitable pour les services écosystémiques rendus au monde par ses forêts, ses tourbières et ses autres ressources naturelles.

Raison pour laquelle, à travers son pilotage de ces travaux, Eve Bazaïba ne jure que par la consolidation du leadership environnemental et climatique de la RDC. D'où, dans toutes ses interventions, elle ne cesse d'insister sur le fait que les ressources naturelles de la République Démocratique du Congo (RDC) sont au cœur de la transition écologique actuelle et désormais au centre du débat sur la lutte contre le changement climatique.

Rappelons que la 27ème Conférence des Parties signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, se tiendra, sauf changement de dernière minute, du 7 au 18 novembre 2022 à Charm El-Cheikh en République Arabe Egypte. Un rendez-vous qui intervient six ans dans l'espace africain après Marrakech au Maroc lors de la Cop22 de 2016.