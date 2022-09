Congo-Kinshasa: Conflits Teke-Yaka - Rose Mutombo appelle les magistrats de Kenge à ne pas tergiverser face à la rigueur de la loi

La ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des sceaux, Rose Mutombo s'est rendue à Kenge, dans la province de Kwango depuis vendredi 2 septembre 2022, dans la délégation gouvernementale dépêchée pour une mission de paix et de réconciliation entre filles et fils Teke et Yaka dans la cité de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe. Après consultation des parties prenantes, Mme la ministre a appelé les magistrats de Kenge à dire le droit dans cette affaire et d'éviter toute contrevérité ou tergiversation.

Consultée en premier, la communauté Teke a exposé tous ses désidératas aux autorités du gouvernement. Ensuite, est venu le tour d'échanger avec la communauté Yaka qui a fait elle aussi de même. D'entrée de jeu, la délégation du gouvernement de la République qui était conduite par le VPM de l'intérieur Daniel Aselo a eu à tenir une réunion de conseil de sécurité avec les gouverneurs du Kwango Jean-Marie Peti Peti et du Kwilu Willy Itshubdala. Ensuite, elle a eu des entretiens avec les chefs coutumiers et l'Evêque du Diocèse de Kenge.

Pour ce prélat catholique, en effet, l'apport de l'église est inévitablement l'invitation à la paix, à la réconciliation et l'invitation à retrouver cette fraternité qui a toujours marqué le rapport entre ces deux communautés. C'est dans ce sens qu'il a indiqué que " les conflits ne peuvent pas résoudre nos problèmes et nous serons tous perdants. Nous n'avons pas d'autre choix et alternative et il faudra nous réconcilier, retrouver la paix et cela aidera à promouvoir, je dirai, le développement de la contrée. Sinon, c'est tout le monde qui est perdant. Et donc, je dis et redis que nous invitons tout le monde à la réconciliation, au pardon et à oublier et à ne pas s'enfermer dans la haine. Sinon, nous serons tous perdants".

Rose Mutombo avise les magistrats !

La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux a fait savoir, à propos de leur descente de Kinshasa que " nous étions à Kwamouth, nous n'avons pas pu rencontrer nos frères Yaka. C'était tout à fait normal après avoir remis notre rapport à mi-parcours auprès de la hiérarchie que nous puissions venir à Kenge voir dans quelle mesure lancer un message auprès de nos frères Yaka et étudier les voies et moyens pour les entendre et surtout les sensibiliser à la cohabitation. D'après les informations à notre possession, la population est éparpillée dans la forêt".

A en croire Mme la Ministre, il est grand temps avec la rentrée scolaire que tous ceux qui sont dans la forêt puissent sortir. D'où la nécessité de rencontrer les différents chefs coutumiers, les autorités politiques de la province afin que " nous puissions ensemble trouver des solutions idoines qui peuvent donner des résultats dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on se retrouve les uns et les autres Yaka et Teke autour d'une table puisque ce sont des frères et qu'on a besoin que la paix revienne dans la cité de Kwamouth et ses environs ".

Rose Mutombo a saisi de l'occasion pour tirer aux oreilles les magistrats afin que ces derniers ne tergiversent face à la rigueur de la loi. " Je viens d'avoir une réunion avec des magistrats de Kenge pour que la justice soit rendue selon la loi. C'est pourquoi, j'ai exhorté les magistrats pour qu'ils privilégient la justice non l'arbitraire. Ils ont l'obligation de sanctionner les différentes violations des droits humains ", a martelé Mme la ministre.