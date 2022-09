Congo-Kinshasa: Fruit du partenariat entre la Fondation Panzi et l'Université de Montréal / Bukavu - Denis Mukwege lance le "Projet Tumaini, Santé et droits des femmes, des adolescents et des enfants"

Il y a eu, vendredi 2 septembre dernier, à Bukavu, Chef-lieu de la province du Sud-Kivu, la cérémonie de lancement du projet "TUMAINI, Santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants ", permettant ainsi le démarrage d'un projet de partenariat entre la Fondation Panzi et l'Université de Montréal. Mis en œuvre par la Fondation Panzi avec l'Unité de santé internationale et l'Observatoire Hygeia de l'Université de Montréal, le projet TUMAINI appuiera les activités de la Fondation et de l'Hôpital de Panzi jusqu'en 2027, soit une durée de six ans. Il sied de préciser que ce projet est émanation du Dr. Denis Mukwege.

Deux millions de personnes à desservir

En effet, s'appuyant sur l'expertise de l'Université de Montréal, ce projet renforcera les services offerts aux survivantes des violences sexuelles et les capacités de la Fondation Panzi dans quatre zones de santé du Sud-Kivu et dans trois provinces du Burundi.

Financé par le Canada, le projet Tumainimobilise plusieurs facultés de l'Université de Montréal et est appuyé par Avocats sans frontières Canada et Global Stratégies, pour couvrir une population bénéficiaire de 2.745.741 personnes.

Saluée par le Gouverneur de la province du Sud-Kivu et Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Canada, la cérémonie de lancement s'est déroulée à la Fondation Panzi sous la houlette du Dr. Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix, de la Professeure Valérie Amiraux, Vice-Rectrice de l'Université de Montréal, de Mme Karina-Dubois Nguyen, Directrice de l'Unité de Santé Internationale et Directrice du projet Tumaini, et de la Professeure Marie Hatem, Directrice scientifique du projet et Directrice de l'Observatoire Hygeia.

Soins de santé et accès aux droits pour les femmes

S'exprimant devant la presse, Denis Mukwege affirme que " ce projet entre dans notre plan quinquennal qui veut que l'expérience de Panzi puisse s'étendre à d'autres zones de santé. C'est un projet qui permettra d'éviter que des femmes se déplacent de leur zone de santé pour Panzi, de sorte à ce qu'elles soient prises en charge à partir de là. La deuxième chose très importante pour nous, c'est de les aider à accéder à leurs droits ".

Réagissant sur les recherches qui constituent la particularité dudit projet, le Prix Nobel de la Paix explique qu'il s'agit d'une façon de baser leurs actions sur des évidences et preuves probantes.

Appuyer l'extension de la mission

Par ailleurs, Karina-Dubois Nguyen, Directrice de l'Unité de Santé Internationale et Directrice du projet Tumaini, a souligné que " ce projet est une opportunité de fait qu'il se bâtit sur un partenariat existant, quelques années, entre des individus et des institutions. C'est une grande fierté pour nous d'avoir pu obtenir le financement canadien, sur base d'un Appel d'Offres, pour une durée de six ans. C'est un processus très compétitif, mais nous avons été retenu ".

Sur la question du choix du Burundi comme premier pays d'implantation des activités de la Fondation Panzi, elle explique que " dans la stratégie de la Fondation Panzi qui est, non seulement, d'étendre ses activités dans le Sud-Kivu, en RDC et à l'extérieur, il nous a été d'appuyer l'extension de la mission de la Fondation Panzi dans d'autres pays. C'est ainsi que le Burundi est retenu. Notre stratégie est de renforcer les capacités ailleurs. Les formateurs seront formés ici, et eux aussi iront former d'autres personnes dans d'autres zones ".

Quid sur le Projet Tumanini ?

Tumainiest l'aboutissement d'une histoire de rencontres humanistes, d'engagement et de coopération. En 2017, le Dr. Mukwege rencontrait la Professeure Marie Hatem à Panzi et jetait les bases d'une collaboration vouée à s'épanouir. En 2019, le Dr. Mukwege recevait un Doctorat Honoris Causa de l'Université de Montréal au Canada. Cette même année, la Fondation Panzi s'associait à l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal et à l'Observatoire Hygeia pour répondre à une offre de financement d'Affaires mondiales Canada, finalement obtenue en 2021 : c'est le début du projet TUMAINIet l'espoir de construire un avenir prometteur et plus juste pour les populations des zones couvertes par le projet, particulièrement pour femmes, les adolescentes et les enfants.

Le projet Tumainis'articule autour de trois composantes : l'amélioration de la prestation et de la gestion des services de santé, l'amélioration de l'accessibilité des services de santé et la promotion des politiques, de cadres juridiques et de services en matière de soins de santé fondés sur des connaissances issues de la recherche.

En plus de soutenir la lutte contre les violences et la réhabilitation des survivantes, le projet mettra à profit la recherche opérationnelle pour déterminer scientifiquement quels sont les éléments de pérennisation du modèle holistique du développé par le Dr. Mukwege, l'hôpital et la Fondation Panzi.

Fort de l'ambition de transmettre les connaissances qui découlent du travail de la Fondation Panzi, ce projet rappelle également l'engagement solidaire de l'Université de Montréal, de son Unité de Santé Internationale et de l'Observatoire Hygeia, au-delà des résultats de recherches.

Il souligne une fois de plus la nature fondamentale du travail de la Fondation Panzi, dans un contexte où l'injustice et la violence sont perpétrées depuis plus de 30 ans et où l'espoir s'essouffle.

Pensé selon des approches innovantes, durables et mis en œuvre par un groupement de partenaires hautement qualifiés, le projet TUMAINI pourrait bien contribuer au changement qui ravivera la flamme de l'espoir pour les populations bénéficiaires.