Congo-Kinshasa: Nomination à l'Agence Congolaise de Presse / Bienvenu Bakumanya et Jean Medard Liwoso - Un choix judicieux de Félix Tshisekedi

Le DG Bienvenu-Marie Bakumania et Jean Médard LIWOSO, ADG de l'ACP

Deux grands esprits. Deux " Quados " dans la presse congolaise. Bienvenu-Marie BAKUMANYA et Jean Médard LIWOSO sont, au départ, des professionnels, connus et expérimentés, dans la sphère médiatique de la République Démocratique du Congo. Chacun a fait ses preuves dans son parcours journalistique.

Jeunes, dynamiques et rigoureux, ces deux journalistes de formation ont la maîtrise du secteur de la presse en général et surtout de la presse imprimée et numérique.

Pour des nombreux observateurs avertis, leur désignation à la tête de la Direction Générale de l'Agence Congolaise de Presse (ACP) est un choix judicieux fait par le Chef de l'Etat. Car, ils ont une compétence inouïe et avérée qui n'est plus à démontrer.

Il faut rappeler que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé le samedi, 03 septembre dernier au réaménagement et à la mise en place dans les entreprises et établissements publics. C'était à travers une série d'ordonnances portant nomination de nouveaux mandataires dans les entreprises du portefeuille de l'Etat.

Dans ces ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la télévision nationale, Bienvenu-Marie Bakumanya est promu Directeur Général de l'ACP. Tandis que Jean-Médard Liwoso est nommé au poste de Directeur Général Adjoint et le doyen Kasongo Mwema Yamba Yamba a été désigné Président du Conseil d'Administration de ce média public.

Chevronné de la plume, rappelle-t-on, le Directeur Général Bienvenu-Marie Bakumanya, alias Bakum's, est un ancien journaliste du grand quotidien Kinois, Le Potentiel où il avait occupé de haute fonction de responsabilité au sein de la rédaction.

Après ses bons et loyaux services rendus au journal "Le Potentiel", Bakum's a été sollicité à l'Agence France Presse (AFP) pour rejoindre son desk économique jusqu'à ce qu'il a plu au Chef de l'Etat de le placer à la tête de l'ACP.

En ce qui concerne Jean-Médard Liwoso, il sied de noter qu'il est ancien journaliste-présentateur et Directeur des programmes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa (RALIK), appartenant à l'ex-Vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo.

Avant d'être élevé à la fonction de DGA de l'Agence Congolaise de Presse, le concepteur et présentateur vedette de l'émission politique "Rendez-vous des Auditeurs " a dirigé la Cellule de communication et Presse au Cabinet du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.

Au-delà de sa riche carrière journalistique, Jean-Médard Liwoso a été aussi Assistant parlementaire de l'Honorable Françoise Bemba (2012-2019). "Main dans la main avec Monsieur le DG Bienvenu-Marie Bakumanya, nous allons travailler pour conduire à bon port cette agence gouvernementale d'information... ", a déclaré l'ADG JM Liwoso, quelques heures après sa nomination par Ordonnance présidentielle.

Ainsi, la grande équipe rédactionnelle de La Prospérité souhaite un fructueux mandat et plein succès au trio Kasongo-Bakumanya -Liwoso pour la redynamisation de ce média public, qui a besoin des innovations et réformes solides en matière du numérique et de la diversité des contenus.

Qui dit mieux ?