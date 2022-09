Madagascar: Jao's pub - Smaven signe un retour enflammé

Ces derniers temps, il s'est fait discret. Mais plus pour longtemps, car Smaven signera un retour enflammé. Du côté du Jao's Pub Ambohipo, l'ambiance sera " Mafana mafana " vendredi. Au programme, son répertoire intarissable. Avec son équipe, il transportera le public dans l'univers magique des chansons des tropiques. Si la tanière du roi du salegy est un passage obligé pour les chanteurs de musique tropicale, Smaven est un habitué des lieux.

Si la plupart du temps, on le voit sur les grandes scènes et les festivals de musique ou encore sur les affiches des grands rendez-vous dans d'autres grandes villes, il n'en donne pas moins pour ceux qui aiment les soirées plus intimistes. Pour ce faire, il interprétera ses célèbres titres tandis que ses danseurs les accompagneront de ses extraordinaires chorégraphies pour satisfaire la demande de ses admirateurs qui ne rateront pour rien au monde une apparition publique de leur idole.

Pour rappel, Smaven a fait fureur avec " Velogno " et " Mafana " caracolant à la première place dans les hits tout en faisant danser les fêtards dans les endroits huppés de Madagascar, à ses débuts. En véritable machine à tubes, le jeune homme ne cesse son activité avec les " Anao tiany ", " Sambava " et plus récemment " Mahasoava ". Toujours fidèle à ses premiers pas, on peut également entendre de la bonne musique du terroir dans chacun de ses titres. Une formule gagnante qui lui a permis de se forger une notoriété de fer. Presque chacun de ses morceaux est un petit bout de rayon de soleil en ce temps de froid, pour combattre la morosité et réchauffer les cœurs.