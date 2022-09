Madagascar: Vitrine du Vakinankaratra - BNI Madagascar propose des solutions financières aux entreprises

En effet, la banque sera, une fois de plus, aux côtés du Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra (FIOVA) en partenaire de cet événement qui est cette année à sa 24e édition.

Solutions financières:

Assistée par sa marque KRED avec ses nombreuses solutions financières BNI Madagascar prouvera son ancrage dans le milieu économique du Vakinankaratra une région réputée pour ses immenses potentiels agricoles et industriels. " Bien présente à Antsirabe avec ses 3 agences et ses équipes nomades de KRED, BNI Madagascar témoigne son engagement d'accompagner dans leur développement les acteurs économiques de la région, agriculteurs, éleveurs, artisans, petites industries et commerçants " indique la banque qui vient d'innover avec la mise en place d'une nouvelle Direction des Petites et Moyennes Entreprises (DPME) en son sein . L'objectif étant de " mieux accompagner les entreprises, les PME, les TPME "

Ayant pour thème " Convergence d'idées et d'efforts pour la relance économique ", la Vitrine du Vakinankaratra . avec plus de 120 stands, sera l'occasion pour tous les acteurs de la région de communiquer, d'échanger et de se concerter durant plusieurs conférences-débats, de nombreuses animations sur le podium, des rencontres d'affaires, des manifestations culturelles et sportives.

Nouvel élan:

Ces trois jours permettront de créer un nouvel élan pour booster l'économie de cette région à forte potentialité. Ce rendez-vous économique régional est véritablement une opportunité de faire connaître les solutions financières adéquates de la BNI Madagascar pour appuyer les projets locaux, dans les meilleures conditions.

En parallèle, cet évènement permettra également à la banque de concrétiser la philosophie de l'inclusion financière en communiquant directement avec la frange de la population encore exclue du système bancaire, que cela soit les professionnels ou les particuliers.

Ainsi, les milliers de salariés dans les entreprises industrielles de la région peuvent bénéficier des produits et services, notamment le crédit 24 H pour affronter la rentrée scolaire. Parmi les programmes annoncés pour la Vitrine du Vakinankaratra figure, entre autres la conférence-débat sur le thème " Le financement du mpandraharaha et les risques associés " organisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antsirabe et qui sera axée sur les questions auxquelles chaque entrepreneur devrait répondre pour prendre des décisions de financement qui assurent la pérennité et le développement de ses activités.