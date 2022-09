Madagascar: Expo-photo - " Le voyage des déchets " à Nosy-Be

" Madagascar a rejoint le train mondial de la consommation depuis un certain temps déjà. Les déchets sont visibles dans les rues, aux frontières des villages, des villes et partout où il est facile de les ignorer. Mais les déchets voyagent. Ils suivent les mouvements de la production, du marché et de la consommation. Ils suivent les intentions humaines pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils soient libres de se déplacer tout seuls ".

" Le voyage des déchets " ou #travellingarbage est un projet d'exposition itinérante photographique initié par l'ONG WHH, réalisé par le photographe Toni Haddad, qui éclaire le chemin parcouru par les ordures ménagères quotidiennes à Madagascar. Ce voyage artistique au cœur des déchets a pour objectif de sensibiliser et de transformer le regard du public sur les déchets, sans oublier de leur transmettre les bons gestes à adopter au quotidien pour que chacun devienne acteur soucieux de l'environnement.

Libanais, Toni Haddad est un photographe indépendant. Ses épopées en Asie, en Europe et en Afrique l'ont emmené à Madagascar. En sillonnant différentes villes de la Grande île, il apprend les langues, les cultures et l'hospitalité malgache. " Dans son travail, il se concentre essentiellement sur les traditions, les loisirs, la musique, les rires... Pour lui, les frontières sont des portes d'aventures, de couleurs remplies de connus et d'inconnus. En se déplaçant en stop, il peut se permettre cette liberté de s'arrêter et de photographier chaque fois que le temps et la lumière le permettent.

Il suit des pistes ou des routes inconnues afin de développer des reportages photos à publier. Son portfolio regorge de portraits, de paysages, de photos sous-marines et d'images à expositions multiples. Ses photos prises avec des appareils numériques ou argentiques diffusent la lumière naturelle sur des sujets sociaux et/ou environnementaux pour permettre aux spectateurs de disposer d'un espace suffisant pour faire des analyses et des interprétations personnelles ".