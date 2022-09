Afrique: Suivi des préparatifs pour accueillir le Forum d'Egypte-ICF

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, a souligné dimanche la nécessité de fournir toute la logistique et les exigences nécessaires pour l'événement international représenté par l'accueil de la deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Egypt-ICF 2022, et la réunion des ministres africains de l'Économie, des Finances et de l'Environnement, qui se tiendra sous les auspices du Président Abdel Fattah Al-Sissi, du 7 au 9 septembre courant, dans la nouvelle capitale administrative (NCA).

M. Madbouly a tenu ces propos lors d'un entretien avec la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat pour suivre les préparatifs en cours pour accueillir la deuxième édition du Forum Égypte-ICF 2022, et la réunion des ministres africains de l'Economie, des Finances et de l'Environnement dans la NCA.

Mme El-Machat a informé M. Madbouly des efforts entrepris par son ministère en coopération avec les ministères et autorités concernés en vue de produire de bons résultats de la deuxième session du Forum d'Egypte-ICF, soulignant une participation internationale de haut niveau de personnes influentes dans l'action climatique, de chefs d'institutions financières internationales et régionales et de responsables des Nations Unies.

Quant aux activités du Forum, Mme El-Machat a indiqué que ce Forum comprendrait de nombreuses activités intensives, dont quatre tables rondes de haut niveau qui mettent en lumière les efforts nationaux pour soutenir l'action climatique, six séances de discussion sur de nombreux sujets qui favorisent la réalisation du développement global et durable et huit ateliers sur divers défis et sujets liés au soutien des efforts de transformation verte à l'échelle régionale et internationale.

La deuxième session du Forum comprend une réunion des ministres africains de l'Économie, des Finances et de l'Environnement pour mobiliser les efforts de la communauté internationale afin de soutenir l'agenda climatique sur le continent africain, et la préparation de la "Journée de la Finance".

Le ministère de la Coopération Internationale organise le forum, en partenariat avec les ministères des Affaires étrangères, des Finances et de l'Environnement, et en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).