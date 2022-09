Gambie: Dépréciation de la valeur marchande de l'arachide au pays en raison de l'aflatoxine

La saison commerciale de la Gambie continue de connaitre des difficultés dans la mesure où sa principale production marchande continue de connaitre une dépréciation sur le marché international, et ce, due à la présence d'aflatoxine dans la production d'arachide.

La production d'arachide de la Gambie a été interdite en Europe. Par conséquence, elle est maintenant exportée en Chine où elle est utilisée pour la nutrition du bétail et de la volaille. Un grand nombre d'organisations internationales et d'experts de la santé ont lancé un avertissement contre l'aflatoxine, déclarant que ce produit n'est pas propice à la consommation humaine.

Mr Lamin Dampha, le directeur de cabinet du Ministère du Commerce, a révélé lors d'une interview avec ce journal que le marché de l'arachide de la Gambie a été touché par l'aflatoxine au cours des dernières années.

" Nous n'avons plus accès au marché Européen. Dorénavant, nous exportons notre production d'arachide vers la Chine. Les recettes de nos exportations en Chine ne sont nullement à notre bénéfice car la vente de notre production d'arachide est bien plus rentable en Europe bien que la Chine représente un plus grand marché. L'Europe est un marché à revenu élevé. Si nous reprenons nos exportations vers l'Europe comme par le passé, les recettes commerciales provenant de la vente de notre production d'arachide connaitront alors une nette amélioration. "

" En Chine, notre production d'arachide est généralement utilisée pour la nutrition du bétail et des volailles. Avec les investissements actuels et les ambitions affichées par la Compagnie de Commercialisation d'Arachide de la Gambie, il est fort probable que nous parviendrons dans l'avenir à éliminer l'aflatoxine. "

Répondant à la question sur l'impact e la faible production agricole sur les recettes commerciales, Mr Dampha, le directeur de cabinet, a déclaré que cette faible production agricole est une préoccupation car bien que la Gambie ait accès à un nombre important de marchés pour l'écoulement de sa production d'arachide, elle n'arrive nullement à en tirer bénéfice, et ce, en raison de la faible production agricole.

Il a réitéré que le gouvernement porte un grand intérêt au secteur agricole car il est déterminé à augmenter le volume de nos exportations agricoles. Au cours des années, la Gambie a consacré beaucoup plus d'efforts à l'exportation de notre production d'arachide et a l'horticulture, ainsi qu'à la culture de denrées alimentaires et de légumes.

Mr Samba Gaye, un agriculteur et résident de Munyagen dans la Région de North Bank, a révélé à ce journal que l'aflatoxine est une source de préoccupations qui demande une solution urgente. Il a ajouté que cela est énormément frustrant pour un agriculteur de vendre son produit à bas prix car il/elle ne dispose d'aucune autre source de revenus.

" Parfois, le gouvernement prend nos produits et le paiement est différé. Nous n'avons nul autre choix que de leur céder nos produits car nos espoirs pour nourrir nos familles reposent grandement sur le gouvernement. Certaines de nos productions d'arachide se sont détériorées l'année dernière car le gouvernement n'achetait pas nos produits comme cela était prévu. "

Il a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour trouver des solutions en vue de l'élimination de l'aflatoxine et le rehaussement de la valeur marchande des productions d'arachide, ajoutant que les engrais sont coûteux. Certains agriculteurs ne peuvent se procurer ces engrais.

Mr Francis Beyai, l'Agent Responsable du Département du Contrôle de la Qualité de l'ancienne Société de Commercialisation d'Arachide de la Gambie, désormais nommée Société Nationale pour la Sécurité, la Transformation et la Commercialisation des Produits Alimentaires, a révélé que l'aflatoxine est la cause principale de la dépréciation de notre production d'arachide. Il a déclaré que le marché Européen est bien plus rentable pour la Gambie que le marché Chinois.

" La Gambie perd d'importantes recettes commerciales due au manque d'accès de notre production d'arachide au marché Européen. Nous sommes à la recherche de marchés plus rentables. Nous savons cependant que l'accès au marché Européen est interdit à nos productions d'arachide. Nous ne pouvons conserver et préserver nos productions d'arachide sur place. Nous sommes donc contraints de les envoyer en Chine. "

Il a déclaré qu'il existe une alternative à l'aflatoxine, ajoutant que l'aflasafe, un bioproduit utilisé pour la réduction des effets de l'aflatoxine, a été introduit dans la culture des productions d'arachide. Mr Beyai a poursuivi pour dire que ce bioproduit a été introduit durant la saison 2013-2014. Son utilisation a connu des succès importants.

" Nous pourrons reprendre nos exportations vers les marchés Européens si l'aflasafe est utilisé dans la production d'arachide. L'aflatoxin est un produit soupçonné d'être la cause de cancer et d'autres maladies. Ce produit n'est pas propice à la consommation humaine "

Il a réitéré qu'il sera difficile pour le pays d'éliminer l'aflatoxin car l'aflasafe n'est plus utilisé en Gambie. Il a ajouté que ce produit est disponible en quantité suffisante au Sénégal. L'acquisition de ce produit dépend de la volonté du gouvernement.

