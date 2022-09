Madagascar: Relance du tourisme - De nouveaux circuits de randonnées balisés à Mantasoa

Il s'agit, notamment, de la création de nouveaux circuits de randonnées balisés dans la commune rurale de Mantasoa. Considéré comme étant la plus ancienne cité industrielle de l'océan Indien, Mantasoa compte, depuis des années, parmi les sites de villégiature les plus privilégiés autour d'Antananarivo. Cette localité a notamment bâti sa notoriété autour de son gigantesque réseau de lacs artificiels et de son patrimoine historique. Afin de redynamiser cette destination, trois circuits balade ont été créés et balisés par l'équipe de l'ORTANA et ce, en suivant les normes requises. Cette initiative a pour objectif de guider, d'orienter et de rassurer les visiteurs dans le cadre de leurs randonnées. Elle contribue également à la facilitation de l'accès au site et à la valorisation de ses attractions, son potentiel touristique et historique ainsi que culturel.

Promotion des nouveaux circuits:

" Cette diversification des offres est inscrite dans la stratégie de relance du tourisme, la destination Madagascar. C'est pour cette raison que notre département ministériel s'engage à appuyer l'ORTANA dans la réalisation de ses activités et particulièrement en matière de promotion de ces nouveaux circuits y compris la destination Mantasoa, tant sur le plan national qu'international ", a déclaré le ministre en charge du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors de l'inauguration de ces nouveaux circuits de randonnées balisés qui permettent de découvrir Mantasoa, une localité chargée d'histoire et de vestiges emblématiques.

Parlant de ces circuits, on peut citer, entre autres, le parcours Jean Laborde, accessible au grand public, qui invite les visiteurs à marcher sur le pas de Jean Laborde, comme son nom l'indique. Pour le parcours Ambohimahatakatra, cet itinéraire combine visite historique et découverte nature, sans négliger l'ambiance accueillante des villages. Et s'agissant du parcours Ambohidranady, ce circuit beaucoup plus long allie les essentielles à voir à Mantasoa. L'ascension au sommet d'Andrianady est un plus qui vaut le détour. Une vue sensationnelle sur le village compense la petite montée, selon les promoteurs.

Des guides touristiques formés:

Par ailleurs, une sortie de promotion de trente-et-un guides touristiques fraîchement formés, a eu lieu en parallèle de l'inauguration de ces nouveaux circuits de randonnée balisés. Ces jeunes guides ont reçu leur attestation de fin de formation à cette occasion.

C'était également une opportunité pour eux de faire leur première épreuve en faisant visiter ces circuits à la délégation conduite par le ministre du Tourisme ainsi que les autres acteurs œuvrant dans le secteur du tourisme. " Ce projet, visant à contribuer au développement de la commune rurale de Mantasoa et de sa population, va de pair avec la stratégie mise en place par le ministère pour la relance du tourisme tout en promouvant la destination Analamanga " a conclu le ministre du Tourisme.