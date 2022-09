Madagascar: Développement inclusif - Des " vidéos reporting " pour évaluer les projets et programmes

Ces projets et programmes de développement seront ainsi évalués en temps réel via des " vidéos reporting " réalisés sur le terrain. C'est le fruit du partenariat entre le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) et la plateforme HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena) ou Mouvement de Rassemblement des Chrétiens en faveur de la nation, ainsi que l'Ecole Supérieure en Multimédia (ESM). " À travers ces " vidéos reporting ", on peut identifier si les techniques culturales adoptées par les exploitants agricoles familiaux sont entre autres appropriées ou non.

Est-ce que les intrants agricoles utilisés sont également adaptés ? Des ingénieurs chrétiens se portent volontaires pour effectuer ce suivi-évaluation sur le terrain en vue de transmettre les informations à partir de leurs tablettes au niveau d'un serveur central. Ces informations en temps réel seront ensuite accessibles à tout moment par toutes les parties prenantes ". Le co-fondateur de l'ADID, Faly Rasamimanana, l'a évoqué lors de l'inauguration de l'espace " Sammifaly " qui se situe au By-pass.

Outil d'analyses:

Cet espace constitue un centre de formation et de responsabilisation de tous les acteurs qui s'engagent à contribuer au développement inclusif et durable à Madagascar. " Tout récemment, une formation d'une quarantaine de formateurs y ont eu lieu. Ce sont les ingénieurs chrétiens qui seront mobilisés pour réaliser les " vidéos reporting " sur le terrain, en tant que leaders d'opinion. Il s'agit également d'un outil d'analyse permettant d'identifier les failles au niveau des techniques ou des capacités des exploitants agricoles familiaux. Il appartient ensuite à l'ADID de chercher des solutions y afférentes tout en ciblant les partenaires concernés en vue d'apporter une amélioration aux techniques adoptées, entre autres.

L'objectif consiste à éviter tout gaspillage de financement étant donné que toutes les activités menées seront suivies en temps réel, et ce, en toute transparence ", d'après toujours ses explications. Et lui d'ajouter que dans le cadre de ces " vidéos reporting ", les leaders d'opinion pourront également contribuer à la vulgarisation des bonnes pratiques tout en transmettant directement aux techniciens les éventuelles maladies ou les attaques subites des insectes nuisibles aux cultures.

Chercheurs motivés:

Par ailleurs, des formations à distance sur les bonnes pratiques agricoles y compris les " Ady Gasy ", seront dispensées aux organisations paysannes, outre les différentes séances de formation organisées au sein de l'espace " Sammifaly ". " Une enseigne qui prône des aliments sains et dont les prix sont à la portée des consommateurs. Tous les acteurs œuvrant dans une chaîne de valeur agricole depuis la production jusqu'à la consommation des produits seront également contents car ils y trouvent tous leur compte. Au niveau de la production, les exploitants agricoles verront réduire leur coût grâce à la mutualisation de leurs moyens.

L'Agence de Développement Inclusif et Durable travaille en partenariat avec le centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural FOFIFA pour la vulgarisation des semences améliorées et résilientes qui sont en même temps adaptées aux sols, suite aux analyses pédo-climatiques réalisées à l'avance. En outre, le FOFIFA capitalisera les recherches surtout en valorisant les bonnes pratiques " Ady Gasy " employées par les paysans. Les chercheurs seront motivés en recevant une part du chiffre d'affaires réalisé sur la commercialisation des produits agricoles, si leurs résultats de recherche ont bel et bien porté leurs fruits ", tient à souligner Faly Rasamimanana, le co-fondateur de cette agence.

Appel à manifestation aux églises:

Il est à noter que toutes les Églises et les associations évangéliques membres ou non de la plateforme HFKF ou Mouvement de Rassemblement des Chrétiens en faveur de la nation, veulent prendre part à cette nouvelle initiative en matière de développement durable inclusif. En effet, " une mobilisation de tous les acteurs, sans distinction politique ou religieuse, s'impose pour atteindre l'objectif commun qu'est la sécurité alimentaire et la paix sociale, sinon aucun développement économique de la nation n'est envisageable ", a-t-il évoqué.

Toujours à l'occasion de l'inauguration de l'espace " Sammifaly ", le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, a annoncé qu'un appel à manifestation d'intérêt est lancé aux Églises et à toutes les associations culturelles sans exception disposant de vastes terrains et désirant se lancer dans des projets de développement de l'agriculture.

" Notre département ministériel se charge de mettre en relation les chrétiens promoteurs de projets et les opérateurs économiques qui prônent les contrats d'agrégation agricole, en vue de démarrer ces projets d'exploitation agricole. La digitalisation de l'agriculture sera lancée en commençant par l'organisation des formations à distance aux exploitants ou groupements de paysans intéressés. Le suivi-évaluation de leurs projets se fera ensuite via des " vidéos reporting " réalisés par les techniciens sur le terrain ", a conclu le ministre de tutelle.