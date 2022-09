Madagascar: Enseignement technique - Les capacités des enseignants renforcées

En finir avec les ruptures d'apprentissage en milieu scolaire en dotant les enseignants des centres techniques et de formation professionnelle de nouvelles compétences. Ce, afin de faire face à d'éventuels aléas climatiques et des pandémies tels que celle de la Covid-19. Telles sont les ambitions des vagues de formation octroyées aux enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du pays. En effet, après la première vague initiée dans la région Haute Matsiatra et Vakinankaratra, c'est au tour d'Analamanga d'en bénéficier. Se déroulant du 5 au 13 septembre à Amparibe, la formation rentre dans le cadre du Projet BEAR II qui " encourage la pertinence et la qualité des systèmes d'EFTP en Afrique de l'Est afin d'accroître les chances des jeunes d'accéder à un travail décent ".

L'impact de la Covid-19 sur l'enseignement en général, plus particulièrement sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, fait qu'un nouveau paradigme intégrant l'apprentissage ouvert et à distance est en cours de développement dans les pays cibles du Projet BEAR II. Dans le cadre de la formation des enseignants, " les interventions du volet pédagogique visent à renforcer les compétences des enseignants/formateurs de l'ETFP et couvrent les sciences de l'enseignement, en se basant sur différents modèles, notamment l'Apprentissage par compétences (APC) ", a-t-on lancé durant la cérémonie de lancement officielle organisée à Amparibe hier.

Le moment était également l'opportunité de savoir que huit maîtres formateurs du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) et 200 enseignants des Centres de Formation Professionnelle (CFP) et des Lycées Techniques Professionnelles (LTP) ont reçu une formation sur " La méthodologie d'apprentissage du XXI ème Siècle et l'Apprentissage numérique en ligne à distance (ODeL) ".