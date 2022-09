Madagascar: Tuléar - Consultation régionale sur les mines - Le rôle de l'État devrait se limiter à la coordination

85 personnes concernées par le secteur des mines (petites et grandes) ont répondu présent à l'invitation de la Direction Régionale des Mines de Tuléar. Ce qui veut dire une forte motivation de l'objet de l'ordre du jour. Il y a des invitations qui n'arrivent à réunir qu'une dizaine d'intéressés. Les autres régions de la Province de Tuléar (Androy, Anôsy et Menabe) ont aussi été conviées. Autant d'audience signifie une organisation solide, avec le paiement des frais de déplacement, d'hébergement et autres accessoires avec perdiem. Un seul couac : pas un seul journaliste n'a été touché par l'invitation du 17 août, qui s'est tenue à la Chambre de Commerce de Tuléar. Pourtant, les ressources minières abondent dans la région Atsimo Andrefana.

De ce fait, elles pourraient sauver la plus pauvre des 23 régions, avec une meilleure communication. Les lapidaires, les exploitants miniers, les bijoutiers espèrent que les étapes incontournables des consultations pourraient parfaire la refonte du code minier. Un nouveau code verra le jour, qui tient compte des propositions émanant des différents groupes d'intérêts. Parmi les revendications des parties prenantes, l'adoption de textes attribuant une redevance entre 2 et 8% pour l'État. Tandis que les ristournes restent pour les Communes et les Régions du lieu des mines.

La part destinée au Fonds souverain a été écartée. Même le blocage de l'extraction minière de Base Toliara a été soulevé. En renouvelant le code minier, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakotomalala, cherche à trouver une solution pour empêcher les trafics continuels d'or. Une fois la nouvelle réglementation instituée, le ministre pense adopter les cahiers des charges pour que chacun respecte ses engagements et sorte gagnant-gagnant, et pour réduire le trafic.