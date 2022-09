Madagascar: Ravinala Airports - Récompenses aux élèves ayant réussi aux examens

L'éducation et le développement de la jeunesse sont des axes privilégiés dans la politique sociale de Ravinala Airports. C'est dans ce contexte que le gestionnaire des aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy-Be a distribué des récompenses aux enfants de ses employés ayant réussi aux examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Un geste de reconnaissance qui a pour objectif, non seulement d'encourager et de féliciter les jeunes diplômés, mais aussi d'encourager les collaborateurs de Ravinala Airports ainsi que leurs conjoints et conjointes.

La force de Ravinala Airports se base sur ses collaborateurs et collaboratrices, selon Sedera Rasolomanana, directrice des ressources humaines de Ravinala Airports : " Ravinala Airports ce n'est pas uniquement un gestionnaire d'aéroports, c'est aussi et surtout une société composée d'hommes et de femmes qui collaborent et travaillent pour faire fonctionner et développer les aéroports ", a-t-elle ajouté.

Grâce aux parents dévoués à l'éducation de leurs enfants, comme eux, Madagascar peut être fier d'avoir une jeunesse performante pouvant contribuer à son développement futur. Ravinala Airports étant non seulement gestionnaire de l'aéroport d'Antananarivo mais aussi de celui de Nosy-Be, une autre cérémonie aura également lieu sur l'île aux parfums afin de célébrer la réussite aux examens officiels des enfants de ses collaborateurs sur place.