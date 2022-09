Madagascar: INSTAT - Une partie du personnel tente une grève

Une partie du personnel de l'Institut National de la Statistique a tenté de déclencher une grève, hier. Les grévistes, une trentaine, selon la Direction générale de l'INSTAT revendiquent ce qu'ils appellent " une égalité de traitement " avec les autres employés déjà fonctionnaires de l'INSTAT.

Contrat privé

Ces grévistes font en effet partie des employés travaillant au sein de l'INSTAT sur la base d'un contrat privé que cet institut ayant statut d'établissement public à caractère industriel et commercial peut légalement pratiquer. En somme, ces employés de droit privé tentent une grève pour devenir fonctionnaires et obtenir les avantages qui vont avec. Ils revendiquent, par ailleurs, la régularisation des droits sociaux comme le paiement des cotisations de la CNaPS. Selon Eddy Michel Benovolo, président du syndicat des employés de droit privé de l'INSTAT et principal dirigeant du mouvement, lors d'une rencontre avec la presse, " il y a une nette différence de traitement alors que nous effectuons le même travail que les employés fonctionnaires ".

Non fondés

Hier matin en tout cas, les grévistes ont bloqué les entrées de l'INSTAT en les cadenassant. La Direction Générale a, par la suite, pris ses responsabilités, en appelant un huissier pour procéder à la réouverture du site afin de laisser travailler les employés non partisans de la grève. Ce qui a par la suite permis à l'INSTAT d'assurer quasiment à 100% ses services. Le DG de l'INSTAT Romalahy Isaora Zefania a pour sa part expliqué que les motifs non fondés de cette grève ne lui donnent pas un caractère légal.

Par ailleurs, l'instance dirigeante de l'INSTAT a déjà pris les mesures pour la régularisation des cotisations de la CNaPS et pour assurer la couverture sanitaire au niveau de l'AMIT. Par ailleurs, des employés non grévistes ont fait part à la presse de leur volonté de continuer à travailler. En somme, malgré cette tentative de grève, l'INSTAT continue d'assurer normalement ses services. Notons que l'INSTAT compte environ 170 employés régis par le droit privé recrutés depuis plusieurs années et payés par subvention de l'Etat. La grande majorité de ces employés de droit privé continue de travailler normalement.