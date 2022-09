Madagascar: Judo - Compétitions - Un dernier trimestre chargé

Fini les vacances ! La fédération malgache de judo programme trois compétitions pour ce dernier trimestre de l'année. Si il était initialement prévu se disputer du 26 au 28 août 2022, le tournoi de la Saint-Toussaint toutes catégories se tiendra au Gymnase d'Ankorondrano du 31 octobre au 1er novembre 2022. Cette compétition remplace en quelque sorte le tournoi du Capricorne. Le tournoi international de Madagascar qui verra la participation d'autres pays est programmé les 26 et 27 novembre 2022 à Antananarivo.

Ce sera une occasion pour les judokas locaux de se mesurer aux autres combattants visiteurs. Récemment à l'Open des Mascareignes à la Réunion, les Malgaches ont fait sensation en remportant trois médailles d'argent et une de bronze. " Les îles de l'Océan Indien, les pays de l'Australe et quelques pays du continent en plus des clubs de la métropole. Sûrement, les îles sœurs seront au rendez-vous car la compétition intervient à quelques mois des Jeux des Iles ", a souligné Mamy Randriamasinoro, directeur technique national au sein de la FMJ. Et le bouquet final sera sans doute les championnats nationaux toutes catégories les 28 et 29 décembre 2022 au Gymnase d'Ankorondrano. Ces différents tournois entrent aussi dans le cadre de la détection et la préparation des Jeux des Îles à domicile en juillet 2023.