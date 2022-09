Madagascar: JMJ Mada X - Les jeunes prêts à s'engager dans l'entrepreneuriat vert

Plus de 28 509 jeunes représentants les 23 régions de Madagascar ainsi que des représentants de jeunes catholiques venant du Portugal se sont donnés rendez-vous pour assister à ce grand pèlerinage. Notons que ces derniers représentent le comité d'organisation de la prochaine édition des JMJ qui se déroulera à Lisbonne en 2023. On sait également que la prochaine édition JMJ pour Madagascar sera programmée pour 2026 à Toamasina. Pour en revenir à cette semaine de pèlerinage des jeunes catholiques dans la Ville d'Eau, après la séance de catéchisme quotidienne, des animations culturelles ont été organisées chaque jour dans les 16 sites dans lesquels les jeunes pèlerins ont été placés. L'objectif, faire connaître et partager à tous les jeunes pèlerins la culture propre de chaque région pour créer une cohésion plus forte entre ces jeunes, renforcer leur foi et les inciter à assumer pleinement leurs responsabilités.

Les deux derniers jours de la JMJ ont été particulièrement marqués par l'animation et la sensibilisation des jeunes à l'éducation relative à l'environnement, chose inédite durant ces JMJ en réponse à la lettre encyclique du Pape François Laudato si' sur la sauvegarde de la maison commune, consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, et de façon générale à la sauvegarde de la Création et de la Terre.

A part la sensibilisation au changement de comportement, une exposition d'initiatives des associations de jeunes provenant de différentes régions et diocèses a été ouverte à Antsahatanteraka depuis samedi dernier. Elle a été co-organisée par la coopération allemande GIZ à travers son programme Page 2 et la Fédération Nationale des Jeunes Catholiques (VPKT) organisateur de l'événement, avec une forte mobilisation des partenaires du PAGE2 auprès des régions, à savoir les Directions régionales du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable Diana, Boeny et Vakinankaratra ainsi que le ministère en lead.

Ces initiatives incluent justement des initiatives vertes, à travers 44 stands soutenus par le programme PAGE2/GIZ, dont des projets de charbon écologique, de recyclage de papier entre autres.

Ces animations environnementales sont une opportunité pour ces jeunes de se familiariser avec l'environnement, de changer de comportement et de prendre conscience de ce qu'ils peuvent accomplir avec leur propres moyens pour entretenir et sauvegarder la planète selon la GIZ. Certains jeunes pèlerins se sont déjà engagés à transmettre des messages environnementaux aux jeunes de leur région dès leur retour chez eux. D'autres projettent de concrétiser certaines actions environnementales.

Un petit pas pour la lutte contre le changement climatique mais un grand pas pour la sensibilisation des jeunes afin d'entreprendre et protéger leur planète simultanément.