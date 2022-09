Cameroun: Palais d'Etoudi - Samuel Mvondo Ayolo en zone de turbulence.

Le ministre Directeur du cabinet civil de la présidence de la République fait l'objet d'attaques et contre-attaque dans la presse. Une situation de laquelle transpirent des manœuvres de conquête du pouvoir.

Et c'est Repères, un journal paraissant à Yaoundé qui a ouvert le bal sur Mvondo Ayolo. Avec un titre plutôt clair-obscur "Le mauvais génie du Palais ". Pour le journal, Nommé le 2 mars 2018, pour préserver et consolider l'image du chef de l'Etat, le directeur du Cabinet civil de la Présidence, davantage, s'illustre de façon permanente dans les scandales qui ternissent l'image du Cameroun, en même temps que la fonction sensible et hautement prestigieuse qu'il incarne. Dérapages en série en rapport avec des affaires de mœurs, son appétit vorace pour les biens immobiliers et la promotion de criminels économiques, qui révulsent les partisans de la morale et de l'éthique. Dans un contexte sociopolitique marqué par la rentrée scolaire 2022-2023, avec ses acteurs, des jeunes en quête de modèles et de repères.

La riposte ne s'est pas fait attendre, d'un autre journal de Yaoundé : Le point Hebdo. Une réponse du berger à la bergère au sujet de la Lutte et conquête du pouvoir. Avec le même sur titre : Mvondo Ayolo, et un titre réplique, plutôt anglicisé "The Target ... ". Dans la même verve, le droit de réponse du journal. Les professionnels de la haine sont à nouveau au taquet. L'arsenal est lancé dans une mécanique immuable. Tout y passe. L'ensauvagement des mots, la violence verbale, la presse, les réseaux sociaux. En vrai, le risque de fragmentation du corps social est à craindre.

Les proches collaborateurs du Chef de l'Etat sont plus que jamais dans la nasse. La diabolisation de l'actuel Ministre, Directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, a donc une origine : ôter au président Biya son dernier bouclier qui ne laisse rien passer. Pour cela, beaucoup estiment que l'argent peut tout faire. Embusqué dans les couloirs du Palais, tâche les comploteurs et les met à nu devant la République...

Le journal Eco-Finance Hebdo revient sur les Mutations des véhicules d'occasion pour dire que " La fraude oblige le DGI à changer la modalité d'enregistrement en ligne ". Selon le communiqué de presse du directeur général des Impôts (DGI), Modeste Mopa Fatoing, rendu public en fin de semaine dernière, la télédéclaration des mutations des véhicules d'occasion s'effectuera dorénavant sur la base du seul numéro de Contrôle d'identification des véhicules importés au Cameroun (Civic) pour les véhicules importés ou du numéro de châssis pour les véhicules acquis localement. La nouvelle modalité d'enregistrement en ligne des mutations des véhicules d'occasion sera lancée dès le 15 septembre prochain.

Cependant qu'au sujet du Déficit en eau potable à Yaoundé : "Le gouvernement sort les muscles". Pour le quotidien Le Messager, Face à la baisse drastique de la production de l'eau au niveau de la Station d'Akomnyada vers Mbalmayo, CAMWATER sommée de résoudre le problème dans de brefs délais. Renchérit par le journal Le Soir. Coupures intempestives d'eau à Yaoundé : " Les mesures fortes de Gaston Eloundou Essomba ". Le ministre de l'Eau et de l'Energie est descendu hier sur le site de la Station d'Akomnyada, à l'effet d'être au contact des causes de la baisse drastique de la production de l'eau. Gaston Eloundou Essomba a donné des instructions fermes à la CAMWATER pour prendre un certain nombre de mesures d'urgence visant à trouver solution.