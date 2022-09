Ile Maurice: Partenariat Paris FC-RM Academy by AFN - Un séminaire de formation pour lancer trois ans de collaboration

La RM Academy by AFN, précédemment connue sous le nom Académie de Football Nord, reçoit la délégation du Paris FC, club de Ligue 2 française, du 4 au 11 septembre. Représenté par Jean-Marc Nobilo (ex-DTN de Maurice) et Mathieu Lacan, respectivement directeur et directeur adjoint du centre de formation du Paris FC, ceux-ci animent un séminaire de formation pour entraîneurs avant de procéder à la signature du partenariat qui s'étendra sur trois ans.

Cette signature officialisera pour la première fois un partenariat entre une académie de football mauricienne et un club de football professionnel européen. Pour Jean-Marc Nobilo, un habitué du football mauricien puisqu'il a occupé le poste de DTN à Maurice dans les années 1999-2001, "ce partenariat vient apporter une structuration à cette académie. Il faut souligner que le partenariat avait déjà commencé en quelque sorte lorsque nous avions reçu trois de leurs meilleurs jeunes en France en mars".

Le coach de haut niveau a ainsi précisé que ce déplacement est axé sur trois volets, la première étant la formation d'entraîneurs sur un mode professionnel avec certificat de formation. Une douzaine d'entraîneurs de la RM Academy by AFN seront ainsi formés et évalués sur quatre jours. Le deuxième volet touchera à la détection des meilleurs académiciens AFN sur les séances d'entraînement et sur un match de détection à la fin de cette semaine. Enfin, le troisième volet concernera la signature officielle de la convention de partenariat entre l'AFN et le Paris FC qui aura lieu samedi à midi.

"Ce partenariat se veut historique pour l'AFN et avec une dimension pédagogique car nous voulons vraiment former les joueurs, les éducateurs et tous ceux concernés par cette académie. Nous comptons revenir une fois par an et effectuer un vrai travail de terrain", a déclaré Jean-Marc Nobilo.

Si ce dernier confie qu'il y a un souhait de développement du football à Maurice, la RM Academy by AFN, qui compte près de 400 jeunes licenciés juste au niveau du football, est donc la première à s'engager avec le club français dans l'océan Indien. Dans un mois, les formateurs du Paris FC mettront le cap sur l'île de la Réunion pour finaliser le partenariat avec le club réunionnais l'AS Sainte-Suzanne.

En attendant, l'académie mauricienne mise en place par Joe Tshupula en 2010 rejoint celles du Bahrain et du Brésil dans leur partenariat avec le club français. "C'est un cap historique pour l'AFN! Cela prend du temps pour former les jeunes. Nous avons une structure et une formation qui ont été reconnues et validées par le club français. Pour se développer, il nous faut de telles références sportives et des partenaires privés qui nous aident à aller de l'avant", soutient Joe Tshupula.

Pour sa part, Mathieu Lacan, directeur adjoint du centre de formation du Paris FC, a rappelé l'ascension du club formateur. "En l'espace de cinq ans (NdlR : l'Academy a été labellisée Centre de Formation par la FFF en juillet 2018), au bout de trois ans, on avait quasiment un jeune en équipe de France dans chaque catégorie d'âge. Cela nous a offert une grande visibilité et on a aussi eu deux joueurs qui ont fait les championnats d'Europe U19, soit Ousmane Camara et Jaouen Hadjam. Bien sûr, en termes de centre de formation, ce n'est pas du niveau des clubs comme le Paris Saint-Germain mais par rapport à l'échelle du club, nous sommes à notre plus haut niveau", a-t-il conclu.