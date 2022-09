Angola: Le pays dépose deux instruments juridiques auprès de l'UA

Addis — L'Angola a déposé, lundi, au siège de l'Union africaine (UA), la lettre d'adhésion à l'Accord sur la Constitution de l'Agence africaine d'assurance commerciale (ATI) et l'instrument de ratification de la Charte africaine de la statistique.

Les deux instruments juridiques ont été remis au Bureau juridique de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba, en Éthiopie, par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA, Francisco José da Cruz.

L'ATI est une institution financière multilatérale qui fournit des crédits à l'exportation, de risque politique, d'investissement et d'autres produits financiers pour aider à réduire les risques et les coûts des affaires en Afrique.

Créée en 2001 par sept pays du Marché commun d'Afrique orientale et australe (COMESA) avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale (BM), l'ATI facilite les exportations, les investissements étrangers directs (IDE) et les flux commerciaux au sein du continent.

L'affiliation à l'ATI permettra à l'Angola d'attirer des financements à long terme à des taux compétitifs, tandis que les entrepreneurs angolais bénéficieront plus facilement d'une assurance-crédit, du risque politique, d'une couverture contre l'insolvabilité et de la protection des investissements.

L'ATI est un fournisseur de garantie d'assurance très apprécié et réputé sur les marchés internationaux, notamment dans la mobilisation de ressources financières visant notamment à réduire le coût des transactions et à couvrir les risques politiques et le crédit commercial en Afrique.

La Charte africaine de la statistique est un instrument juridique qui définit les principes qui régissent l'activité des institutions chargées de la collecte, de la production, de la diffusion et de l'analyse des statistiques publiques aux niveaux national, régional et continental en Afrique, ainsi que les règles de conduite éthique et professionnelle des statisticiens africains.

Cette Charte, adoptée en février 2009 et entrée en vigueur en février 2015, est destinée à servir de cadre politique pour le développement de la statistique en Afrique, afin d'assurer une meilleure qualité et comparabilité des statistiques nécessaires au suivi du processus de l'intégration économique et sociale sur le continent.