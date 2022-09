Congo-Brazzaville: 8e édition des jeux militaires internationaux - Le Congo termine à la troisième place

Les militaires congolais se sont contentés de la troisième marche, synonyme d'une médaille de bronze de leur catégorie derrière la Syrie et la Russie, au terme de la compétition qui s'est déroulée du 15 au 27 août au complexe régional des sports militaires en 1e région militaire de Blida, en Algérie.

Au classement général les Congolais ont occupé la 7e place sur 16 pays engagés venus de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Europe de l'Est et de l'Afrique.

Cette compétition qui concernait les troupes aéroportées visait à renforcer la coopération militaire et technique internationale des pays participants ; d'augmenter le prestige du service militaire et l'entrainement de campagne des participants et démontrer les capacités de combat.

Le parcours d'obstacles, la course d'orientation, le parcours de tir après effort, le saut en parachute de précision et de chute opérationnelle, toutes ces épreuves se sont déroulées du 15 au 27 août. Elles ont eu lieu de façon continue, en plus d'autres compétitions sportives individuelles et collectives.

Rappelons qu'avant le démarrage de la compétition officielle, les militaires congolais et d'autres pays ont été conviés à une visite des sites retenus pour ces jeux. A l'issue de cette reconnaissance du terrain, le commandant du Groupement para commando, le général de brigade Blanchard Nguinou, avait exhorté sa troupe à la discipline, la cohésion et surtout à la performance afin de hisser haut le drapeau du pays.

La cérémonie d'ouverture et de clôture était placée sous les auspices du chef d'état-major général des Forces armées algériennes, le général d'armée, Saïd Chanegriha, en présence des autorités politiques et civiles locales ainsi qu'étrangères.

Pour la petite histoire, pour la première fois un challenge baptisé " Equatorial Patrol " avait été organisé par les Eléments français au Gabon, remporté par un duo congolais. Il avait rassemblé neuf équipes militaires issues du Gabon (trois équipes), du Tchad, du Cameroun, du Burundi, du Congo, de la République démocratique du Congo et une équipe (hors concours) du 6e BIM. Le binôme congolais, notamment l'Adjudant Firsty et le sergent Glin des forces armées congolaises sont les vainqueurs de l'édition 2021 du challenge Equatorial patrol organisé au Gabon.