Congo-Brazzaville: Festival " Mbote Hip-Hop " - Sam Samouraï et Mimie à l'affiche de la 6e édition

Les artistes congolais Sam Samouraï et camerounaise Mimie sont les têtes d'affiches du rendez-vous de musique urbaine, " Mbote Hip-Hop ", qui se tiendra le 17 septembre sur le parvis de l'Institut français du Congo (IFC).

Au Congo comme au Cameroun, Sam Samouraï et Mimie sont deux artistes afropop connus du grand public et dont la musique séduit de nombreux mélomanes. Avec leur style musical osé et leur énergie, c'est un véritable cocktail musical explosif que réservent ces deux artistes au public brazzavillois. Ce n'est donc pas étonnant que l'IFC les ait choisis pour rehausser l'éclat de cette sixième édition du festival Mbote Hip-Hop qui, en raison de la pandémie de covid-19, n'a pas pu se tenir en présentiel ces deux dernières années. Mais, avec l'amélioration de la situation sanitaire en République du Congo, l'événement fait son come-back et donne donc l'opportunité au public de venir partager un moment unique avec les artistes locaux et d'ailleurs, ainsi qu'avec ceux qui essaient de faire leurs premiers pas dans cet univers musical.

Le festival réunira, en première partie, les gagnants des tremplins Mbote Hip-Hop 2022. Il s'agit d'Ice Vibes, Prince Jackson, Hyperbole et DJ FM ; respectivement gagnants des catégories musiques urbaines, danse urbaine, slam et DJ. Lors de cette édition, le festival prévoit également de faire passer sur scène les lauréats des deux précédentes éditions, à savoir Blasko Dixon, DJ Koby, lauréats 2020, et Bony Black, Street Art Congo, Masa et DJ Showbiz, lauréats 2021. Ainsi, les lauréats de ces trois dernières années animeront l'ouverture du festival avant de céder la scène à l'artiste congolais Sam Samouraï, créateur du concept musical " sapogang ", et l'artiste camerounaise afropop et RnB Mimie à qui l'on doit, entre autres, les single " Dance for you " et " Je m'en fous. L'entrée est gratuite.

Notons que chaque édition du festival Mbote Hip-Hop est précédée de l'organisation des scènes Tremplin. Une compétition qui contribue à susciter des passions liées aux métiers de la musique urbaine, ainsi qu'à aider de jeunes artistes à faire valoir leur potentiel pour un début de carrière. Au terme des battles, trente d'entre eux bénéficient d'une formation de deux semaines animée par Vivendi Create Joy, Universal Music Africa et L'IFC. Les lauréats de cette année sont actuellement en formation.