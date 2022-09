Afrique de l'Est: La Tanzanie s'engage à soutenir le service pénitentiaire des Seychelles, selon le nouveau HC tanzanien

Tout en envisageant la signature d'un accord plus large qui favorisera davantage d'échanges bilatéraux entre les deux pays, la Tanzanie reste déterminée à soutenir et à développer la corporation existante avec le service pénitentiaire des Seychelles, a déclaré mardi le haut-commissaire nouvellement accrédité auprès de la nation insulaire.

Il a souligné qu'actuellement 13 Tanzaniens travaillent au service pénitentiaire des Seychelles, et que la Tanzanie reste "déterminée à soutenir et à accroître les relations dans ce domaine avec le service pénitentiaire". Un autre domaine de coopération potentielle se situe au sein des services judiciaires.

S'adressant à la presse après avoir présenté ses lettres de créance au président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, le haut-commissaire John Simbachawene a déclaré qu'au cours des discussions, il avait été "convenu que nous devions faire pression pour la signature d'un" accord-cadre général de coopération "entre la Tanzanie et les Seychelles".

"Après la signature de cet accord, nous serons en mesure de renforcer les relations entre les deux pays car il y a tellement de domaines dans cet accord que nous espérons pouvoir rapprocher la Tanzanie et les Seychelles", a déclaré M. Simbachawene.

L'un de ces domaines est le secteur du commerce et de l'investissement, où le haut-commissaire a souligné l'existence de vastes terres et la disponibilité de minerais en Tanzanie. Il a invité les investisseurs seychellois à saisir les opportunités commerciales dans ces domaines, ainsi que dans le secteur du tourisme, ajoutant que les citoyens tanzaniens pourraient également faire des affaires dans la nation insulaire.

"Nous avons également discuté de la question de la sécurité maritime. La Tanzanie et les Seychelles partagent une frontière dans l'océan Indien et, à ce titre, nous avons tellement de similitudes dans les défis auxquels nous sommes confrontés. Parmi ces défis, nous avons les problèmes du trafic de drogue, transporté à travers l'océan Indien vers nos pays, affectant beaucoup de gens, en particulier les enfants. La Tanzanie et les Seychelles doivent travailler ensemble pour lutter contre cela ", a déclaré M. Simbachawene.

Un autre domaine abordé lors des discussions entre les deux diplomates a été la possibilité d'introduire l'enseignement du swahili comme langue dans les écoles et universités aux Seychelles.

"Les Seychelles sont membres de la SADC et de l'Union africaine et le swahili a été adopté parmi les langues de communication de ces organisations. En Tanzanie, le swahili est notre langue nationale à part l'anglais et nous avons beaucoup de personnel qui peut enseigner et aider le gouvernement des Seychelles à introduire et enseigner le swahili dans vos écoles ou votre université. Son Excellence a accepté que nous devions y travailler afin que nous puissions nous assurer que le swahili puisse être parlé aux Seychelles ", a déclaré M. Simbachawene.

Les relations bilatérales entre les Seychelles et la Tanzanie ont été établies en novembre 1986, M. Simbachawene étant le quatrième haut-commissaire à être accrédité aux Seychelles.

M. Simbachawene sera basé à Nairobi, au Kenya.