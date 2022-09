Cote d'Ivoire: Infrastructures économiques- Des changements Port autonome de San Pedro

Le gouvernement a autorisé la modification du statut de la Société d'Etat Port autonome de San Pedro, a annoncé le mardi 6 septembre 2022, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, à l'issue du conseil des ministres ; le premier après les vacances gouvernementales 2022.

À en croire le porte-parole du gouvernement, cette modification de statut confère désormais au Port de San Pedro dont l’ancrage géographique et naturel sont San pedro( Sud -ouest), la réalisation des opérations d'exploitation rattachées aux activités portuaires de sa zone de compétence, notamment la gestion de la main d'œuvre dockers et son utilisation par les entreprises de manutention et de transit. Ce, conformément au décret de janvier 2019 portant statut des dockers. Ce changement notable va certainement booster les activités du port de San Pedro qui est le premier port mondial d’exportation de fèves de cacao. Il se positionne depuis plusieurs années comme celui de la Guinée forestière et du Mali. Dans cette perspective, ses dirigeants travaillent actuellement au déplacement et à l’agrandissement du terminal à conteneurs de San Pedro (Tcsp). Des travaux ont été engagés depuis 2021. Au final, le Tcsp pourra accueillir des navires de 14 000 Evp avec des tirants d’eau de près de 15,50 mètres. Il offrira deux postes à quai de 800 m linéaires avec une superficie de 30 hectares et 8 portiques de dernière génération. Ces installations permettront au port de San Pedro de disposer d’une capacité de 1 Mevp.

Par ailleurs, M. Amadou Coulibaly a évoqué la situation économique du pays. « La situation de finances publiques à fin mai 2022 fait ressortir une bonne mobilisation totale des recettes et dons qui progressent de 9,5%. De même, les dépenses totales et prêts nets sont en hausse de 9,3% principalement en lien avec la hausse des dépenses d'investissement et des intérêts dus sur la dette publique », a fait savoir le porte-parole du gouvernement.

Il a relevé un solde budgétaire de 469,8 milliards de Fcfa, plus prononcé que le niveau enregistré sur la même période en 2021. « Sur le reste de l'année, l'activité économique devrait continuer d'évoluer favorablement », a conclu Amadou Coulibaly.