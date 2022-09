Ile Maurice: Maheshwarsingh Chackhoor - "Nous voulons éradiquer la cataracte d'ici mi-2023"

Maheshwarsingh Chackhoor est l'initiateur de la visite du docteur indien Rajasekhar Perumalla à Maurice ce mercredi. Ce médecin, spécialiste des greffes rénales, sera pour un jour sur l'île. L'objectif est d'apporter un soutien à la population, surtout face aux maladies.

Quel était le but de faire venir le Dr Rajasekhar Perumalla à Maurice ?

En fait, ce n'était pas ce docteur que nous voulions faire venir à Maurice, mais un spécialiste de la cornée. Avec le soutien du Regional Health Director du ministère de la santé, Vishuas Mohabeer, nous avons essayé de mettre ce projet en place. Ayant étudié à la même université que le Dr Rajasekhar Perumalla, il lui en a touché un mot. Le docteur indien a entamé des démarches auprès des spécialistes, mais avec la situation un peu tendue au Sri Lanka - pays qui devait nous aider pour les cornées - le projet a été repoussé.

J'ai alors tendu la perche au Dr Rajasekhar Perumalla pour lui proposer de venir à Maurice dans le but d'y effectuer quelques greffes. Il a aussitôt accepté sans même parler de contre paiement. On s'est adressé à la Mauritius Tourism Promotion Authority, et son directeur nous a donné son appui. Il va même nous proposer des chambres d'hôtel.

Est-ce que c'est la première fois que le Rotary prend une telle initiative ?

Non. Pour cette année, plusieurs projets se sont déjà concrétisés. À titre d'exemple, les rideaux qui ont été changés à l'hôpital Victoria, à Candos, pour les 100 ans de cet établissement. Un projet qui a coûté dans les Rs 150 000. Autre gros projet, fait le 30 juin, est la remise des équipements pour la cataracte. On a offert au ministère de la Santé trois appareils pour soigner cette pathologie. Et aussi un appareil pour tester la tension des yeux.

Ces équipements se trouvent à l'hôpital de Moka. Ce sont des appareils ultrasophistiqués qui sont utilisés en Amérique de même qu'en Europe. Grâce à ces appareils, une opération de la cataracte peut durer cinq minutes. Ces appareils vont aussi faire le gouvernement économiser sur les gouttes à donner aux patients. Car 90 % des patients qui ont utilisé ces équipements n'auront plus à se servir de ces gouttes.

On sent que la santé des citoyens a une importance au sein du club...

C'est en voyant les personnes âgées attendre quelquefois sous la pluie de Moka leur tour pour se faire soigner des yeux que je me suis encore plus investi dans la recherche de ces appareils. On sait qu'avec le Covid, le nombre de per- sonnes qui doivent se faire opérer a augmenté et ce n'est que progressivement que l'on pourra soigner tout le monde. J'ai alors négocié avec des compagnies pour obtenir ces appareils.

On espère prochainement pouvoir faire venir un chirurgien pour soigner et effectuer des opérations des yeux. Nous voulons éradiquer la cataracte d'ici mi2023 à Maurice. Tout ceci est fait avec le soutien des membres et de la présidente Hanista Prayag Torul.

Une visite de repérage avant les opérations

C'est ce mercredi qu'arrive le Dr Rajasekhar Perumalla de Chennai. Il ne vient que pour une visite d'un jour, histoire de voir les infrastructures déjà mises en place pour effectuer les greffes. Il prendra également un moment pour parler aux cinq patients qui devraient se faire opérer et à leurs donneurs. Après une vérification des dossiers, il devrait être de retour à Maurice d'ici la mi-septembre pour effectuer ces opérations. Entre-temps, le ministère de la Santé pourra se préparer dans l'éventualité où il faudrait effectuer d'autres greffes dans les prochains mois.