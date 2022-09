Afrique: Ligue des champions - Le Burkinabè Lassina Traoré retrouve la lumière

Gravement blessé en septembre 2021, l'attaquant burkinabè Lassina Traoré a retrouvé le chemin du but avec le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, ce 6 septembre 2022, face au RB Leipzig (4-1). De con côté, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a vécu des débuts difficiles avec Chelsea, battu 1-0 par le Dinamo Zagreb.

GROUPE E

Dinamo Zagreb (Croatie) - Chelsea (Angleterre) 1-0

Pour ses grands débuts avec Chelsea, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang rêvait sans doute de mieux. L'avant-centre s'est peu illustré durant une heure, avec un masque sur le visage pour protéger sa mâchoire blessée récemment durant un cambriolage. Il a ensuite été remplacé et a assisté à la défaite des Blues 1-0. Des Londoniens qui jouaient sans leur portier sénégalais Edouard Mendy. Un revers pas plus heureux pour les partenaires d'Aubameyang en défense, le Sénégalais Kalidou Koulibaly (averti à la 67e minute) et le Franco-Ivoirien Wesley Fofana. A noter également que le Marocain Hakim Ziyech est entré à la pause. Sans grande réussite.

RB Salzbourg (Autriche) - AC Milan (Italie) 1-1

Le Salzbourg du Franco-Centrafricain Oumar Solet et l'AC Milan de l'Algérien Ismaël Bennacer er du Franco-Congolais Pierre Kalulu se sont neutralisés.

GROUPE F

Celtic Glasgow (Ecosse) - Real Madrid (Espagne) 0-3

Aucun Africain n'a disputé ce match.

RB Leipzig (Allemagne) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1-4

Le 28 septembre 2021, Lassina Traoré sortait sur blessure après un terrible choc au genou droit face à l'Inter Milan, en Ligue des champions. Un an plus tard, le Burkinabè a retrouvé le chemin des filets en C1. Il a clôturé le festival du club ukrainien en Allemagne, en marquant à bout portant. Fête pour les uns, mais calvaires pour les autres et notamment pour le défenseur sénégalais Abdou Diallo, le milieu malien Amadou Haidara et le défenseur franco-guinéen Mohamed Simakan. Ce dernier s'est toutefois offert le plaisir de scorer pour Leipzig d'une reprise du plat du pied.

GROUPE G

Borussia Dortmund (Allemagne) - FC Copenhague (Danemark) 3-0

Le Germano-Camerounais Youssoufa Mouokoko est entré peu après l'heure de jeu et s'est distingué par son activité.

Séville FC (Espagne) - Manchester City (Angleterre) 0-4

Moment de grande solitude pour le portier marocain Yassine Bounou qui est allé chercher le ballon au fond de ses filets à quatre reprises, sans avoir toutefois grand-chose à se reprocher. Soirée également pénible, du coup, pour le jeune franco-Ivoirien Tanguy Tianzou, titulaire en défense sévillane. Du côté de Manchester City, l'ailier algérien Riyad Mahrez, entré en jeu en fin de partie, a été avant-dernier passeur sur le quatrième but des Citizens.

GROUPE H

Paris Saint-Germain (France) - Juventus Turin (Italie) 2-1

Passeur décisif sur le deuxième but du PSG, le latéral marocain Achraf Hakimi a livré un match solide.

Benfica Lisbonne (Portugal) - Maccabi Haïfa (Israël) 2-0

Le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck, le défenseur franco-congolais Dylan Batubinsika et le milieu nigérien Ali Mohamed n'ont pu éviter une défaite au club israélien eu Portugal.