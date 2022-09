Angola: Construction d'usine de vaccination animale en phase d'adaptation technique

Huambo — L'entreprise de construction de la future usine de vaccins pour les animaux domestiques et du centre bio-vétérinaire dans la province de Huambo, s'emploie à conclure les aspects techniques, afin de démarrer dans les prochains jours, la construction de l'infrastructure.

Cette information a été fournie ce mardi, par le chef de projet Miguel, expliquant à l'ANGOP, que le projet de construction a été consigné le 27 mai, dans un acte ordonné par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Assis.

L'entreprise, conçue pour produire en moyenne 181 200 000 différents vaccins pour les animaux domestiques, sera construite sur une superficie de 21 860 mètres carrés.

Selon le responsable, l'entreprise de construction travaille à la conclusion du projet, avec l'ajustement de certains éléments techniques pour lancer, de manière concrète les travaux.

Miguel da Costa a indiqué que le nettoyage et les travaux de terrassement étaient en cours sur le site, où devra être construit l'usine et le centre bio-vétérinaire, outre l'assemblage du chantier, après le déminage des 89 hectares de terrain, suivi d'une étude topographique et d'une enquête géotechnique.

L'entreprise tient à achever les travaux dans les trois prochaines années, comme prévu, avec la participation de plus de 300 ouvriers, dont dix étrangers, a-t-il informé.

Sur les 181 200 000 vaccins à produire pour la prévention des maladies chez les animaux, 30 600 000 sont destinés aux mammifères, comme les bovins, les caprins et les porcs, tandis que 150 600 000 sont destinés aux oiseaux.

Les mêmes vaccins seront destinés au traitement du charbon anthrax externe et interne, de la diarrhée chez les veaux, de la brucellose bovine B19 et newcastle, de la bronchite infectieuse et de la variole.

La future usine et centre bio-vétérinaire produira également 9 384 000 unités de réactifs de diagnostic pour les tests de tuberculose chez les mammifères, de variole et de brucellose.

En plus de l'usine de vaccins et du centre bio-vétérinaire, le projet prévoit également la construction d'ateliers et de locaux de service pour animaux, 30 résidences pour les techniciens et les étudiants, mais aussi un espace social, comprenant un restaurant et un parc pour enfants.

Le projet fait partie de la coopération bilatérale entre les gouvernements angolais et allemand, et à l'objectif de promouvoir la production de vaccins dans le pays, et son investissement s'élève à plus 125 millions d'euros.

Sa construction, en trois ans, permettra la création de plus de 400 emplois directs et 700 indirects, tandis que 200 autres seront ouverts avec sa mise en service.