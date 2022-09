Afrique: La première rencontre du Forum des Régions d'Afrique, du 8 au 10 septembre à Saidia

Rabat — Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'assiste, par l'Association des Régions du Maroc (ARM), en collaboration avec la Cité et Gouvernement locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), le Conseil régional de l'Oriental (CRO), et le soutien du ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-), cette première rencontre du FORAF aura pour thème "La contribution des Collectivités Régionales au développement durable et à la dynamique d'intégration de l'Afrique", indique un communiqué de l'ARM.

Cette rencontre est une concrétisation de la mise en œuvre des décisions prises par l'Assemblée Générale de CGLU Afrique lors de la 8ème édition du Sommet Africités, tenue à Marrakech en novembre 2018.

Ainsi, le forum accueillera une centaine de président(e)s de Régions, Comtés , États fédérés de plus de 20 pays africains avec plus de 400 participant(e)s, experts internationaux, afin d'aborder plusieurs sujets autour notamment des partenariats Sud-Sud, de développement et de la compétitivité territoriale, des défis climatiques, durabilité et résilience, la gestion des ressources financières et humaines.

La rencontre sera également l'occasion de partager les expériences des gouvernements ouverts, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route pour le Cap 2030-2063 sur la contribution effective et efficace des gouvernements régionaux au développement durable et à l'intégration de l'Afrique.

Assisteront également à ce forum, les représentants du corps diplomatiques africains accrédités au Maroc, ainsi que les opérateurs nationaux, les associations et organismes de portée internationale.

Au cours de cet évènement, il sera procédé à la tenue de l'Assemblée Générale constitutive du FORAF en tant qu'organe de gouvernance au sein de CGLU Afrique qui permettra aux Régions membres d'œuvrer ensemble au développement et à l'intégration de l'Afrique.

Le forum offrira l'opportunité de croiser les expériences des gouvernements infranationaux, ainsi que d'autres pairs internationaux en matière de coopération décentralisée en Afrique.