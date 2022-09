Congo-Kinshasa: L'appui des USA au processus électoral passe de 10 à 13 millions USD

L'appui du gouvernement américain au processus électoral en RDC passe de 10 à 13 millions USD. Cette annonce a été faite ce mardi 6 septembre dans un communiqué de presse de l'ambassade de ce pays à Kinshasa.

Ce fonds est destiné à appuyer le processus politiques transparents, crédibles et inclusifs en République démocratique du Congo. Les États-Unis continueront de travailler en partenariat avec le peuple congolais au moment où celui-ci se prépare à participer à des élections transparentes, crédibles et inclusives pour élire ses dirigeants nationaux, précise ce document.

La diffusion de rapports précis et en temps voulu sur le processus électoral de la RDC par des observateurs indépendants et objectifs permettra aux citoyens de comprendre, de participer et de faire confiance à leurs élections.

L'Administration américaine se félicite de l'engagement du Président Tshisekedi, à organiser les élections à temps.

Le soutien au renforcement des élections et des processus politiques contribuera à la tenue d'élections plus libres, plus justes et plus inclusives en RDC ainsi qu'à l'établissement d'une culture de réforme électorale démocratique. Les États-Unis ont également engagé des enveloppes supplémentaires pour renforcer l'éducation des électeurs, soutenir des processus électoraux inclusifs et pacifiques, lutter contre la désinformation et fournir une assistance technique en vue des élections de 2023 en RDC. Ce projet continuera à appuyer la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la RDC et les organisations de la société civile jusqu'en novembre 2024.

Il vise à former, encadrer et développer des ressources organisationnelles en faveur du personnel électoral et des agents électoraux, ainsi qu'à fournir une observation et une analyse post-électorales.