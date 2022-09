Togo: Des numéros verts pour dénoncer ou interpeller et participe à la lutte antiterroriste

Le Togo est bel et bien dans la mire des terroristes depuis un bon moment avec des attaques qui ont fait des victimes dans le Nord du pays.

Face à une telle poussée terroriste, le pays entend mettre à contribution les populations à toutes les étapes de la lutte. Raison pour laquelle, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vient de mettre à disposition des populations des cinq régions économiques et administratives du Togo, deux numéros verts par région. Pour dénoncer toute activité suspecte ou des groupes d'individus suspects autour de leur localité, les populations de la région des Savanes sont conviées à composer les 1200 et 1201, celles de la Kara les 1202 et 1203, celles de la Centrale les 1204 et 1205, celles des Plateaux les 1206 et 1207, et celles de la région maritime les 1208 et 1209.

Au bout du fil et pour faciliter les choses, quant à la transmission des informations vers la hiérarchie, ces populations auront pour interlocuteur, le premier responsable de la gendarmerie ou de la police de chaque région.

On espère dès lors que cette nouvelle donne fera évoluer encore plus la circulation de l'information et aider à la promptitude de réaction de la part de ces FDS contre ces réseaux terroristes et de l'extrémisme violent.