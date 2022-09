Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat technologique - "Jevebara", une application mobile disponible

Les travailleurs du secteur informel auront désormais une parade pour faire décoller leurs affaires avec le numérique. " Jevebara ", c'est de cette plateforme qu'il s'agit. Elle a été présentée au cours d'une conférence de presse, le samedi dernier, à son siège sis à Cocody les II-Plateaux.

Mise en œuvre pour faciliter le quotidien des populations, l'application dénommée "Jevebara" a enregistré 4000 travailleurs du secteur informel, a annoncé le directeur exécutif de Cogit Business, Louis Juste Omgba.

Il explique que cet outil met en relation des personnes qualifiées, compétentes et fiables qu'il appelle "grouilleurs", qui proposent leurs services à des clients appelés "boss" qui ont besoin de main-d'œuvre pour effectuer une tâche quotidienne.

" On a voulu construire une application qui nous serve dans nos affaires quotidiennes. Une plateforme qui permettra à chacun de trouver non seulement une main-d'œuvre mais aussi de permettre à des "grouilleurs" de pouvoir se développer ", a-t-il indiqué. Il ajoute qu'elle met en relation deux mondes. D'une part, elle permettra au "grouilleur", grâce au digital, de trouver un emploi, de gagner des marchés, de grandir et d'être davantage professionnel. D'un autre côté, elle offrira aux clients, dans un espace "sécurisé et garanti", une main-d'œuvre qualifiée et fiable.

Le directeur exécutif a assuré que seuls les bons agents seront retenus après sélection. La structure s'assure d'avoir la photocopie de la carte nationale d'identité (Cni) des personnes retenues, leur localisation, ainsi que leurs factures, comme garantie morale.

" L'application sécurise aussi les paiements tant au niveau des "grouilleurs" que des "boss". Au préalable, les deux parties se mettent d'accord sur un montant. Le paiement se fait à l'avance sur la plateforme jusqu'à la fin des travaux avec une garantie de trois jours ", a-t-il expliqué.

L'inscription sur cette plateforme se fait gratuitement via Playstore et est parachevée dans les locaux du promoteur après un processus d'activation et un entretien avec un architecte agréé, a ajouté M. Omgba.

Le lancement officiel de cet outil a eu lieu le 5 septembre dans trois secteurs d'activité, à savoir le bâtiment, la climatisation et la mécanique.