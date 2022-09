Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 7 Septembre 2022

Côte d'ivoire : Gouvernance du Pnd2021-2025 - Du boulot pour le Vice-Président de la République

Un organe pour la gouvernance du Pnd2021-2025 a été créé. Cet organe est chargé de guider le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre des politiques de développement contenues dans le Programme national de développement Pnd. Il se veut un outil de supervision et de coordination de la mise en œuvre du Programme national de développement et vise par ailleurs à favoriser le plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets de développement. Il comprend un Conseil présidentiel dirigé par le vice-président de la République et un Comité de pilotage conduit par le Premier ministre impliquant les secteurs public et privé, les partenaires techniques et financiers. (Source :Apa)

Burkina Faso : Lutte contre le Vih/Sida - Au moins 18 milliards de dollars Us à mobiliser

Du 19 au 21 septembre prochain, se déroulera à New York la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds Mondial contre le Vih/Sida, la tuberculose et le paludisme. Au moins 18 milliards de dollars Us doivent être mobilisés pour continuer à bâtir un monde sain, équitable et assurer la protection des populations contre ces pandémies. Des voix essentielles sont à l'avant-garde de la lutte pour le contrôle et l'élimination de ces maladies meurtrières. (Source : Burkina 24)

Guinée : Insécurité - Un pharmacien poignardé

Un pharmacien poignardé dans la soirée du lundi, 05 Septembre 2022, jour de manifestation appelée du Front national pour la défense de la constitution (Fndc). Dr Pévé Béavogui, a reçu un coup de poignard à Wanindara, secteur 2 alors qu'il rentrait chez lui. Rencontré ce mardi 06 septembre par un reporter d'Africaguinee.com, il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été agressé. (Source : africaguinee.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme - Les Fama neutralisent 17 terroristes

Du 22 au 27 août 2022 dans le secteur 4, zone de Douentza, les Fama ont mené des opérations militaires qui ont permis de neutraliser 17 terroristes, auteurs de guets, de poses d'Eei et d'attaque contre les Fama et les populations, une importante quantité a été également récupérée. L'information est de l'Etat major général des armées.

Qui, dans un communiqué informe l'opinion que la dynamique offensive des Fama se poursuit pour rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui, et cela, malgré les contraintes liées à la période hivernale. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire daté du 20 août 2022, les Fama ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes de plus en plus fébriles et orientant désormais leurs actions désespérées et pressions sur les paisibles populations civiles. (Source : abamako.com)

Niger : Inondations - Plus de 103 morts et de lourds dégâts matériels

103 morts, 125 blessés, plus de 140.000 sinistrés et d'importants dégâts matériels : c'est le lourd bilan à la date du 04 septembre 2022 des inondations consécutives aux fortes précipitations de ces dernières semaines sur l'étendue du territoire nigérien, selon le dernier bilan de la Direction générale de la protection civile (Dgpc).( Source : aniamey.com)

Sénégal : Actualité nationale - Les révélations du ministre de la communication

La nomination d'un nouveau Premier ministre, la formation du gouvernement ont été quelques- unes des questions auxquelles le ministre Seydou Guèye a répondues dans une interview accordée au journal Vox Populi, le lundi. Au sujet d'un blocage induit par l'attente liée à ces deux décisions, le ministre chargé de la Communication de la Présidence explique : « Il n'y a aucun blocage pour ce que j'en sais. Ce sont les domaines réservés du chef de l'Etat.

Pour la première fois de notre histoire, nous devons, dans la même séquence temporelle, installer une nouvelle Assemblée nationale dans le cadre de la 14e législature, renouveler intégralement le Haut Conseil des collectivités territoriales, et mettre en place un nouveau gouvernement. Il s'agit en somme de trois institutions ». Et d'insister : « jusqu'à l'heure où je vous parle, les ministres continuent d'exercer leurs missions. La gestion des inondations en constitue une parfaite illustration, comme la prise en charge d'autres questions liées aux priorités des populations. Il n'y a, que je sache, aucune vacance du pouvoir ». (Source : senegaalnet.com)

Gabon : Gestion crédit Carbonne - Le choix du gouvernement gabonais

L'État gabonais a choisi le Fonds gabonais d'investissements stratégiques (Fgis) pour gérer le crédit carbone sur lesquels compte le pays pour accélérer son développement. La décision a été entérinée au cours de la Semaine africaine du climat qui s'est tenue du 29 août au 2 septembre à Libreville. Le Fgis « ajoute à son portefeuille d'action la gestion des crédits carbone, faisant du Fonds le seul intermédiaire habilité à échanger ce dernier », indique le communiqué. Chaque année, plus de 100 millions de tonnes de CO2 sont séquestrées en moyenne par la forêt gabonaise. (Source : alibreville.com)