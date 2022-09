Afrique de l'Est: Communauté d'Afrique de l'Est - Une délégation d'hommes d'affaires en RDC pour explorer les opportunités

Du 6 au 9 septembre, le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), Peter Mathuki, est en RDC, avec une délégation comprenant les chefs des organes et institutions de la CAE et d'éminents chefs d'entreprises régionaux. L'objectif de leur déplacement est de renforcer l'intégration du dernier pays à rejoindre la CAE et explorer les liens commerciaux.

La mission inaugurale de la CAE à Kinshasa, indique l'institution, vise à sensibiliser les fonctionnaires de la RDC aux instruments existants de la CAE, à créer des synergies commerciales, à explorer et à établir des partenariats commerciaux et des liens immédiats pour les associations d'entreprises. La mission de quatre jours débutera par un forum de deux jours entre les représentants du gouvernement de la RDC et le secrétariat de la CAE, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est (EALA) et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (EACJ) ainsi que les huit institutions de la Communauté. Le forum, explique-t-on, fournira une plate-forme pour les chefs des organes et institutions de l'EAC afin d'améliorer la sensibilisation et la compréhension des différents engagements dans les piliers de l'intégration et les instruments de gouvernance qui sont en place au niveau de la CAE, aux fonctionnaires du gouvernement de la RDC. " Ce forum créera une plateforme pour améliorer la compréhension par les fonctionnaires du gouvernement de la RDC des instruments d'intégration de la CAE tels que les protocoles, les lois, les politiques et les stratégies ", a déclaré le Peter Mathuki.

La délégation de la RDC sera dirigée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala.

Des réunions interentreprises

Les 8 et 9 septembre, les dirigeants du secteur privé, accompagnant le secrétaire général de la CAE, tiendront des réunions interentreprises (B2B) avec des entrepreneurs de la RDC. La réunion, soutenue entre autres par Equity BCDC, une filiale d'Equity Group Holdings Plc, a pour but d'explorer les possibilités de créer des liens et des partenariats commerciaux, dans des domaines d'intérêt commun, afin de développer les relations commerciales et d'investissement. Célestin Mukeba, directeur général d'Equity BCDC, a déclaré : " Equity BCDC est honorée de soutenir cette mission inaugurale du secrétaire général de la CAE, qui conduit une délégation de chefs d'entreprises de premier plan dans la région de la CAE. Depuis que la RDC a rejoint la CAE, l'ensemble du bloc compte désormais environ 300 millions de personnes, ce qui offre à la région un formidable marché, avec des opportunités de partenariat et d'investissement massives dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'agriculture, les TIC et la santé. Equity BCDC est ici en RDC pour aider à soutenir le financement de ces activités en tant que partenaire de confiance du East African Business Council et de l'EAC ", a-t-il ajouté.

Renforcer les liens entre les associations d'entreprises de la CAE

Le forum, indique la CAE, sera également l'occasion pour les chefs d'entreprises de la région de débattre des défis auxquels le secteur privé est confronté avec le secrétaire général de l'EAC. " Ce forum du secteur privé fournira une plate-forme pour des rencontres sur mesure entre les entreprises, les investisseurs et les agences gouvernementales et permettra de renforcer les liens entre les associations d'entreprises de la CAE et notre dernier État partenaire ", a ajouté Peter Mathuki.

La RDC appelée à créer des conditions favorables

Le 19e sommet ordinaire des chefs d'Etat de la CAE, du 29 mars 2022, a admis la RDC à la suite d'une recommandation du conseil des ministres de cette institution. Après le dépôt des instruments de ratification par la RDC le 11 juillet et conformément à l'article 8 du traité de la CAE, la RDC est censée planifier et orienter ses politiques et ses ressources en vue de créer des conditions favorables au développement et à la réalisation des objectifs de la Communauté et de promulguer des lois pour assurer la mise en œuvre des dispositions du traité.