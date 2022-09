Congo-Brazzaville: Administration publique - Vers la redynamisation du processus de la mécanisation

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, le vendredi 2 septembre, en visioconférence le soixante-septième conseil des ministres.

Au nombre des points abordés dans sa traditionnelle communication a figuré la problématique de l'exclusion salariale eu égard aux frustrations générées par le non-paiement, ces derniers mois, de plusieurs agents et fonctionnaires de l'Etat. Il appert, d'après le compte-rendu ayant sanctionné ce conseil, que les agents et fonctionnaires concernés seraient carrément exclus du système de paie. Ce qui a suscité plusieurs interrogations dans le chef du garant de la nation qui a tenu à en savoir un peu plus sur cette question.

C'est ainsi que des instructions claires ont été données au vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et Innovation du service public pour poursuivre, avec le concours de son collègue du Budget ainsi que celui des Finances, le processus de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'Etat identifiés, certifiés et régulièrement inscrits dans le fichier de référence de l'Administration publique.

Il en découle, après analyse, que cette situation résulterait soit de la non-mécanisation desdits agents qui exercent pourtant au sein des administrations, soit de leur impossibilité d'accéder, bien que mécanisés, à leurs rémunérations auprès des banques commerciales agréées pour des raisons propres à ces dernières. C'est dans l'arrière-pays où les agents concernés éprouvent beaucoup de peines pour atteindre les autorités habilitées afin qu'elles interviennent en leur faveur, renseigne le compte-rendu.

Rappelant le caractère sacré que revêt la rétribution salariale dans la vie de tout travailleur et dans le souci de détruire ces germes des frustrations sociales, le chef de l'Etat a, par ailleurs, demandé au Premier ministre de réunir, autour de lui, les trois membres du gouvernement précités ainsi que les acteurs concernés en vue de procéder à une évaluation diligente qui aura pour but de déceler les faiblesses du système pour ainsi envisager des solutions idoines à y apporter. Dans le même ordre d'idées, les autorités et acteurs précités ont été chargés d'enclencher le processus devant conduire vers une réforme urgente de la politique salariale dans le but de réduire, le plus possible, les inégalités et autres disparités existant entre différents agents publics de l'Etat, entre différentes administrations et institutions, mais aussi entre Kinshasa et les provinces.