Ile Maurice: Coup de feu mortel à Sébastopol - La police recherche un quatrième homme présent à la partie de chasse

Il est introuvable depuis le drame survenu dimanche à Sébastopol. La police est à la recherche d'un quatrième homme qui était en compagnie de la victime le jour de l'incident. La partie de chasse réunissait, en effet, l'oncle, le neveu et deux amis, dont l'un avait aidé à transporter la victime à l'hôpital après le drame. Pourquoi l'autre ami a-t-il pris la fuite ? Est-ce qu'il pourrait détenir plus d'informations sur les circonstances du drame ? La police n'écarte aucune possibilité.

Quant à Louis Jimmy John Sophie, l'oncle de Houston Sophie - le bûcheron de 24 ans tué d'un coup de fusil lors d'une partie de chasse, dimanche -, il a comparu en cour de district de Flacq hier, sous une charge provisoire de meurtre. Il est retourné en cellule policière, la police ayant objecté à sa remise en liberté sous caution. Il comparaîtra de nouveau en cour le 12 septembre.

Munie d'un mandat, la police a perquisitionné la maison de Louis Jimmy John Sophie à Bambous, hier. Un fusil à canon unique de la marque Savage de couleur noir et marron, 16 balles de calibre 12 et 30 balles de calibre 308 ont été saisis. À noter que l'oncle du défunt est un habitué de la chasse et possède un permis de fusil de chasse.

La police de Montagne-Blanche, des officiers du Scene of Crime Office, du Forensic Science Laboratory et de la Major Crime Investigation Team se sont rendus à Cent-Gaulettes, à Sébastopol, où a eu lieu le coup de feu mortel. Ils ont retrouvé sur les lieux un pantalon pour homme, un short, une paire de bottes et des traces de sang.

Pour rappel, dans la soirée de dimanche, après le coup de feu mortel au domaine du cacaoyer, sis à Sébastopol, la CID de Quartier-Militaire avait longuement interrogé l'oncle du défunt, Louis Jimmy John Sophie. Ce dernier, qui était parti à la chasse aux cerfs avec son neveu Houston Sophie, avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait aperçu un gibier. Il se serait mis à courir derrière lui et aurait glissé. Son fusil de chasse s'est alors déclenché accidentellement touchant son neveu à la jambe. Ce dernier est décédé après avoir été transporté à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses.