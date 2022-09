Ile Maurice: Trafic de drogue allégué - Pas d'empreintes digitales de l'avocat sur les sachets de drogue saisis

Selon nos informations, la police est en présence d'un rapport qui fait état que les empreintes digitales de l'avocat Akil Bissessur n'ont pas été décelées sur les sachets de drogue saisie. Les hommes de loi d'Akil Bissessur, Mes Rama Valayden, Sanjeev Teeluckdharry, Yuvan Sungkur et Anoup Goodary, bénéficient aussi de l'aide de l'ex-chef juge Eddy Balancy, qui agit comme consultant. L'équipe avait adressé une correspondance au commissaire de police pour demander que des analyses ADN et empreintes digitales soient effectuées sur les drogues saisies.

Akil Bissessur avait accepté de se soumettre à des prélèvements. Le laboratoire scientifique a procédé à une première analyse qui révèle qu'il n'y a pas les empreintes digitales de l'avocat sur les colis. Mais les enquêteurs expliquent que ces données n'ont pas de conséquence dans l'enquête.

"Mazik bizin arété", dit me Teeluckdharry

Après ce dénouement, les avocats d'Akil Bissessur se sont dits émus. Ils affirment que bien qu'ils doivent faire face à beaucoup d'adversité dans leur combat, ils ne baisseront pas les bras. "Zordi séki nou'nn rési montré séki Akil enn viktim inzistis é enn sistem ki kan enn avoka pé zéné, ou avoy enn lékip merséner al plant ladrog kot li. Pou ariv so ler kot Avengers pou 'strike' kont tou sékinn konploté kont li. Akil, sé enn garson ki mars dan sémin lalimier, li enn Avenger. Li bien fasil gat enn dimounn so répitasion dir finn gagn ladrog kot li. Sé enn opérasion mazik ki zot inn fer. Magik bizin arété. Nou démann lapolis oper dan kad lalwa é non pran instriksion dépi lao", a déclaré Me Sanjeev Teeluckdharry.

Vimla, sa mère : "cela a été un moment très douloureux pour la famille"

"Right from day one, je n'avais pas le moindre doute en l'innocence de mon fils. C'est une fausse accusation. C'est inimaginable que mon fils fasse une chose pour nuire à sa carrière d'avocat après 12 ans de pratique", souligne Krishna Bissessur, le père de l'avocat. Mais ce dernier confie que l'arrestation de son fils ne l'a pas tant affecté que la déclaration qu'a faite le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de ses meetings. "Prémié minis dan enn plas piblik dan so bann kongré finn tret mo garson kouma enn trafikan san mem ki sa 'case'-la finn 'heard once' dan enn lakour alor ki tou dimounn arété éna enn présonpsion dinosans", fustige Krishna Bissessur. Vimla, la mère d'Akil Bissessur, confie que cela a été un moment très douloureux pour la famille. "Nous sommes une famille très soudée. J'ai deux fils en qui j'ai confiance. Ce n'est pas facile d'entendre ce genre de chose. C'était très dur. J'ai deux fils adorables qui comptent beaucoup pour moi et ils continueront à compter beaucoup pour moi", confie Vimla Bissessur.