Madagascar: Une délégation conduite par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidiniavo Ravokatra, a effectué une visite officielle en Egypte dernièrement.

Cette délégation qui comprend entre autres la représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM), les deux gouverneurs des régions Androy et Anosy, a rencontré le ministre des Ressources en Eau et de l'Irrigation, le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire et le ministre du Développement local en Egypte. " L'objectif consiste à développer une coopération entre Madagascar et l'Egypte sur la gestion et l'exploitation des ressources en eau pour l'irrigation de l'agriculture ", a annoncé le ministre de tutelle.

En effet, le pays égyptien dispose d'une grande expérience dans le domaine de la collecte des eaux pluviales et de la protection contre les risques d'inondations ainsi que de la gestion rationnelle des eaux souterraines. Un protocole d'accord entre les deux parties sera ainsi élaboré prochainement dans le but d'assurer le transfert de ces expériences égyptiennes pour développer l'agriculture dans le sud de Madagascar à travers la bonne gestion de l'irrigation.

Expertise égyptienne:

Ce protocole d'accord vise entre autres, à fournir cette expertise égyptienne dans les domaines de la collecte des eaux de pluie et de la gestion des eaux souterraines. Des experts égyptiens effectueront ainsi une visite sur le terrain en collaboration avec les techniciens du ministère de tutelle et du Centre national de recherche sur l'eau, de Madagascar, pour ce faire. En outre, il a été évoqué que la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture sera renforcée en élaborant une stratégie nationale pour l'agriculture et l'irrigation.

Des renforcements de capacité et des transferts de la technologie moderne dans l'agriculture et l'irrigation seront en vue en coopération avec le Programme Alimentaire Mondial. Il est à noter que ce modèle utilisé pour la mise en œuvre de projets de développement a permis d'améliorer la vie et les moyens de subsistance des Égyptiens. " Cette technologie égyptienne moderne pourra ainsi accroître la production agricole, animale et piscicole à Madagascar dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Sud ", a souligné le ministre Fidiniavo Ravokatra. Il s'agit notamment de la technologie dans la désalinisation de l'eau pour l'irrigation des cultures et le forage pour les bétails.